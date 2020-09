Jest porozumienie rządu i górników Alert

BiznesAlert.pl

Według informacji BiznesAlert.pl rozmowy rządu o reformie górnictwa i energetyki ze związkami zawodowymi z branży zakończyły się porozumieniem.

Jest porozumienie

Temat negocjacji to reforma energetyki i górnictwa, która pierwotnie miała uwzględnić zamknięcie części kopalń i ścieżkę odchodzenia od węgla w energetyce. Ma być powiązana z rozbudowanym pakietem osłonowym i programem transformacji gospodarki Śląska oraz innych regionów pogórniczych powiązanym z funduszami unijnymi.

Dokument prawdopodobnie ma zostać podpisany jeszcze w piątek około południa. Negocjacje trwały z przerwami od minionego wtorku.

Podczas kilku tur negocjacji porozumiano się co do zasad transformacji, jednak jeszcze minionej nocy sporny pozostawał jej harmonogram, czyli czas działania poszczególnych kopalń. Strony miały wrócić do rozmów w piątek w południe, jednak – jak nieoficjalnie informują przedstawiciele obu stron – udało się uzgodnić sporne kwestie. Już wcześniej informowano, że strony zgodziły się, iż transformacja górnictwa ma być rozłożona na wiele lat, a górnicy dołowi mają mieć gwarancję pracy w kopalniach do emerytury.

Halemba obroniona

Wypracowanie porozumienia ma zakończyć trwający od poniedziałku podziemny protest w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Według danych spółki, rano uczestniczyło w nim 215 osób ze wszystkich kopalń PGG. Związkowcy odwołują też zaplanowaną na piątkowe popołudnie manifestację w Rudzie Śląskiej.

– W związku z zamiarem podpisania porozumienia ze stroną rządowa, a przede wszystkim uratowaniem KWK Ruda, odwołujemy zaplanowaną na 25 września manifestację w Rudzie Śląskiej – poinformował na Facebooku wiceszef Solidarności w PGG i szef związku w rudzkiej kopalni Halemba Artur Braszkiewicz.

Lista kopalń do zamknięcia

Porozumienie zakłada w kolejnych latach likwidację kopalni. Spider’s Web podaje, że pierwszy pod nóż już w przyszłym roku ma iść ruch Pokój. W 2021 roku zlikwidowana też ma być kopalnia Wujek (połączona ze Staszicem). Należące do kopalni „Ruda” ruchy Bielszowiece i Halemba mają zakończyć swój żywot w 2023 roku. Następnie w 2028 roku ma dojść do zamknięcia kopalni „Bolesław Śmiały”, rok późno tej kopalni „Sośnica”. Dalszy plan likwidacji przedstawia się następująco: „Piast” (2035 rok), „Ziemowit” (2037 rok), „Murcki-Staszic” (2039 rok), „Bobrek” (2040 rok), „Mysłowice-Wesoła” (2041 rok), „Rydułtowy” (2043 rok) i „Marcel” (2046 rok). W 2049 roku – na rok przed osiągnięciem w UE neutralności klimatycznej – zamknięte zostaną „Chwałowice” i „Jankowice”.

Polska Agencja Prasowa/Spider’s Web/Wojciech Jakóbik/Bartłomiej Sawicki