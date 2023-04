Rząd odpowiada na zarzuty Koalicji Obywatelskiej. Zgłasza gotowość do sankcji na LPG Alert

Minister klimatu i środowiska odpowiada Koalicji Obywatelskiej, która w tym tygodniu zarzuciła rządowi, że ten nie przerwał importu LPG z Rosji po inwazji na Ukrainę. – Polska jest gotowa na sankcje na gaz płynny – mówi Anna Moskwa w rozmowie z Radiem Plus.

Anna Moskwa. Fot. Ministerstwo klimatu i środowiska.

Od początku agresji rosyjskiej na Ukrainę, Zachód wprowadza kolejne sankcje na surowce i towary z Rosji. Jednym z wyjątków jest gaz płynny (LPG), który w dalszym ciągu trafia do Polski ze wschodu. Kilka dni temu mówili o tym przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. – Polska wciąż importuje rekordowe ilości LPG z Rosji. Rząd, na czele z premierem Mateuszem Morawieckim, niedawno zapewniał prezydenta Ukrainy o wsparciu i współpracy obu krajów. Nie wspomniał, że Polska jest największym unijnym importerem LPG z Rosji. W ubiegłym toku do naszego kraju trafiło trzy miliardy skroplonego gazu od Putina – mówiła Urszula Zielińska z Partii Zieloni podczas konferencji przed budynkiem ministerstwa spraw zagranicznych.

Dwa dni po tym wydarzeniu, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podkreśla, że Polska jest gotowa na blokadę LPG z Rosji. – Gdyby pojawiły się sankcje unijne na gaz płynny, to w wymiarze gospodarczym i finansowym jesteśmy na to gotowi – powiedziała w rozmowie z Radiem Plus.

– Biorąc pod uwagę, że jest to surowiec, który płynie i drogą morską, i kolejową, i drogą lądową, również przez granice wewnątrzwspólnotową UE (…), te własne instrumenty wewnętrzne byłyby trudne do skontrolowania – tłumaczy Anna Moskwa.

Podczas środowej konferencji, Paweł Poncyliusz i Urszula Zielińska z Koalicji Obywatelskiej stwierdzili, że spółki Skarbu państwa nieprzerwanie importują LPG z kierunku rosyjskiego. Minister Moskwa nie zgodziła się z tą tezą i zaznaczyła, że robią to tylko podmioty prywatne. – Ci odbiorcy zadeklarowali w ubiegłym roku (…), że przeprowadzą pełną derusyfikację. I to się stało – powiedziała.

W 2022 roku Polska sprowadziła 1161 ton LPG z Rosji za 3,3 miliarda złotych. Dla porównania, w tym samym okresie, reszta państw członkowskich Unii Europejskiej wydała na ten cel 1,9 miliarda złotych.

Radio Plus / Polska Agencja Prasowa / Jędrzej Stachura