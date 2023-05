Nowe sankcje unijne mają uderzyć we flotę widmo tankowców Rosji Alert

Unia Europejska ma zawrzeć w jedenastym pakiecie sankcji rozwiązania uderzające w tankowce, które próbują ominąć cenę maksymalną dostawy ropy z Rosji wprowadzoną przez Unię, Australię oraz G7.

Tankowiec naftowy. Fot. Wikimedia Commons

Agencja Bloomberg dotarła do projektu sankcji unijnych z jedenastego pakietu, który został przekazany krajom członkowskim do oceny w maju. To odpowiedź na rosnącą liczbę naruszeń stwierdzoną przez Komisję. Tankowce dostarczające ropę na Zachód mogą stracić ubezpieczenie, jeżeli będą transportować ropę z Rosji w cenie powyżej maksymalnej w wysokości 60 dolarów za baryłkę. Unia Europejska wprowadziła także embargo na dostawy morskie na jej terytorium.

Rosja korzysta z kilkuset jednostek tak zwanej floty-widmo, czyli tankowców starej daty zarejestrowanych pod różnymi banderami, które służą dostawom z naruszeniem sankcji. Według Trafigury liczy ona 600, a według Gunvora 300-400 jednostek. Firma Getik zarejestrowana w Indiach straciła już z tego powodu ubezpieczenie i jej flota została wykluczona z handlu międzynarodowego, bo bez niego nie będzie mogła zawijać do żadnego portu. Rosjanie wciąż nie znaleźli ubezpieczycieli alternatywnych, którzy wzięliby odpowiedzialność za ładunki naruszające sankcje zachodnie.

Rosjanie tracą przychody ze sprzedaży ropy ze względu na kurczący się rynek zbytu oraz ograniczenia cenowe. Spadek przychodów ze sprzedaży węglowodorów w pierwszym kwartale 2023 roku sięgnął 45 procent. Rosja musi także ograniczać wydobycie ropy o 500 tysięcy baryłek dziennie ze względu na to, że nie może składować nadwyżek. Inwazja Rosji na Ukrainie doprowadziła do uderzenia w fundamenty reżimu na Kremlu finansowanego w szczytowym momencie w połowie ze sprzedaży gazu i ropy.

Bloomberg / Wojciech Jakóbik