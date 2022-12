Zwrot akcji wokół NABE. Agencja miała być grupą, będzie spółką jednolitą Alert

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział na konferencji prasowej poświęconej podpisaniu umowy społecznej ws. NABE, że Agencja nie będzie grupą, jak wcześniej zapowiadano, tylko spółką jednolitą. Wypowiedzi Sasina odnoszą się do tego, o czym BiznesAlert.pl informował pod koniec zeszłego tygodnia.

fot. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

NABE będzie spółką jednolitą

Podpisana w czwartek umowa społeczna to “zielone światło” dla utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Instytucja będzie odpowiedzialna za polską energetykę węglową. Sama umowa ma z kolei zabezpieczyć m.in. pracowników z sektora energetycznego. Ostatecznej daty powstania NABE nie ma, ale według harmonogramu ma to być koniec I kw. 2023 roku.

Otwierając czwartkową konferencję prasową wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, mówił o “doniosłym” i “przełomowym” momencie. Oficjalnie ogłosił, że podpisał umowę społeczną, która dotyczy transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego. Umowa ta związana jest z planami wydzielenia ze spółek z udziałem Skarbu Państwa wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych. Jest to końcowy etap przygotowań do powołania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. To największy projekt konsolidacji w energetyce od lat.

Zapytany o datę utworzenia NABE, Jacek Sasin zastrzegł, że podpisana umowa nie jest umową o powołaniu NABE, a określającą zasady bezpieczeństwa pracowników. W tym dokumencie sztywnej daty powołania NABE nie ma, ale MAP ma harmonogram, który określa datę powołania na koniec I kw. 2023 roku.

— Kalkulacje finansowe dotyczące kosztów reformy zostaną przedstawione podczas prezentacji projektu ustawy o powołaniu NABE — zapowiedział Jacek Sasin. Nie przewiduje by były aż tak duże, jak w przypadku reformy górnictwa.

— Przewidujemy, że NABE będzie jedną spółką, nie grupą. Wszystkie kalkulacje dowodzą, że najlepszym rozwiązaniem będzie spółka jednolita — dodał.

Ministerstwo podało wcześniej, że parafowana umowa zawiera uzgodnione zapisy dotyczące gwarancji pracowniczych w obszarze statusu pracodawcy, zachowania uprawnień pracowniczych i stabilizacji zatrudnienia, warunków pracy i wynagrodzeń po procesie wydzielenia aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa; systemu osłon socjalnych dla pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność wytwórczą energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego; mechanizmów minimalizowania skutków transformacji, a także zasad monitorowania realizacji umowy społecznej.

NABE ma być utworzona na bazie spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. W marcu 2022 r. rząd przyjął uchwałę w sprawie powołania agencji. – Najkrócej rzecz ujmując — powołujemy NABE, by spółki energetyczne mogły więcej inwestować w OZE, równocześnie zaś, by mieć gwarancje bezpieczeństwa — mówił jeszcze przed czwartkową konferencją minister Sasin w rozmowie z PAP. Podkreślił, że Polska gospodarka w 70 procentach opiera się o węgiel. – Do czasu uruchomienia elektrowni atomowej w Polsce, gwarantem naszego bezpieczeństwa pozostanie węgiel — podkreślał.

Wypowiedź Jacka Sasina odnosi się do tego czym BiznesAlert.pl informował 16 grudnia ws. porozumienia ze związkami zawodowymi. – Porozumienie zakłada, że pracodawcy będą gwarantować pracownikom przestrzeganie prawa pracy obowiązujące w dotychczasowych miejscach zatrudnienia. Mają nie zmieniać warunków pracy jednostronnie w ramach przygotowań do wydzielenia aktywów węglowych. Mają także utrzymać poziom wynagrodzenia z poprzedniego miejsca pracy z uwzględnieniem ekwiwalentu urlopu wypoczynkowego – podawaliśmy.

BiznesAlert.pl informował o tym, że NABE będzie jednak grupą, a nie spółką jednolitą. – Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna ma dominować w grupie zwanej podmiotem integrującym powstałej w ramach wydzielenia aktywów o nazwie Grupa Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) – pisaliśmy w zeszłym tygodniu.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński