Sasin: Pracujemy nad rozwiązaniami, dzięki którym spółki utrzymają płynność

Ministerstwo Aktywów Państwowych pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą utrzymać spółkom płynność i zachować miejsca pracy – poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Powiedział on, że wśród spółek Skarbu Państwa kryzysem dotknięte są m.in. branża transportowa, energetyczna i górnicza.

Przygotowanie do kryzysu

– Ministerstwo Aktywów Państwowych skupia się na tym, by przygotować takie rozwiązania, a nie obędzie się bez interwencji rządu, w przypadku LOT-u na pewno nie obędzie się bez pomocy publicznej, które będą przede wszystkim utrzymywały płynność spółek przez czas kryzysu i będą chroniły miejsca pracy – powiedział Sasin w TVN24. Wskazał, że są realne niebezpieczeństwa dla branż, które zostały najbardziej dotknięte obecną sytuacją.

– W pierwszej kolejności to branża transportowa. Jestem w kontakcie z zarządem LOT, który przygotowuje plan ratunkowy na tę okoliczność, że prawdopodobnie jeszcze przez wiele miesięcy ruch lotniczy będzie w ogóle wyłączony. Ale to dotyczy też takich branż, jak na przykład branża energetyczna, która w tej chwili bardzo cierpi na zapotrzebowaniu na energię, są też inne czynniki, również niezależne od samych spółek. To branża górnicza, która była w trudnej sytuacji, a dziś, gdy energetyka potrzebuje mniej surowca, nie ma może tego surowca w ilości potrzebnej do płynności sprzedać – zaznaczył wicepremier.

Sasin powiedział, zdecydowana większość branż w gospodarce jest dotknięta kryzysem. – To dotyczy małych przedsiębiorstw i wielkich firm, spoza sektora spółek Skarbu Państwa. W trudnej sytuacji jest przemysł motoryzacyjny – podkreślił minister aktywów państwowych.

Polska Agencja Prasowa