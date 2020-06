Sasin: Chciałbym, żebyśmy w energetyce byli dalej, niż jesteśmy Atom

W Rozmowie RMF z Robertem Mazurkiem wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin odniósł się do kwestii zamknięcia kopalni z powodu pandemii koronawirusa, budowy polskiej elektrowni jądrowej i prac nad polskim samochodem elektrycznym.

Minister aktywów państwowych zapewnił, że żadna z czasowo zamkniętych z powodu koronawirusa kopalni na Śląsku nie zostanie zamknięta na stałe i wszystkie wrócą do pracy. – Nie zostaną one zamknięte teraz, nie mogę powiedzieć co będzie w przyszłości. Nikt nie ma zamiaru zamordować polskiego górnictwa, wręcz przeciwnie, robimy wszystko, by górnictwo uratować z trudnej sytuacji, w jakim się znalazło – powiedział.

Odniósł się też on do postępów prac nad polską elektrownią jądrową: – Postępów nie ma, bo elektrowni się nie buduje. Trwa proces przygotowań, wyboru koncepcji, dostawcy i finansowania. Nie powiedziałbym, że zarząd spółki odpowiedzialnej za budowę elektrowni jądrowej w Polsce nie robi nic, jesteśmy bardzo blisko do tego, by zdecydować jak ma wyglądać energetyka jądrowa. Pamiętajmy, że zmienia się otoczenie w Unii Europejskiej. Pracujemy nad tym, by to przyniosło skutki. Elektrowni jądrowej nie buduje się za pstryknięciem palca, to proces, który trwa kilkanaście lat. Też bym sobie życzył, żebyśmy byli dalej w kwestii energetyki, niż jesteśmy, nie wszystko udało nam się zrobić – powiedział Sasin.

Minister aktywów państwowych został również zapytany o rządową obietnicę stworzenia miliona samochodów elektrycznych. – Chciałbym, żeby był ten milion elektrycznych aut. Jesteśmy dziś gotowi do tego, by te auta produkować. Mamy bardzo udane prototypy, mamy know-how, wiemy jak ta technologia powinna wyglądać. W ostatnich miesiącach udało się stworzyć realny montaż finansowy, by taką fabrykę zbudować. Na rynku jest jednak duża konkurencja. Nie chcemy produkować samochodów tylko po to, by stały na przyfabrycznych placach, musimy mieć sieć dystrybucyjną – mówił wicepremier.

