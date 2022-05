Schröder w spódnicy i niejasny kompromis odnośnie fundacji klimatycznej Alert

fot. Nord Stream 2

Premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego Manuela Schwesig zdecydowała się na zawarcie kompromisu z zarządem kontrowersyjnej fundacji na rzecz ochrony klimatu, która we współpracy z rządem landowym aktywnie wspierała obejście sankcji i zakończenie budowy gazociągu Nord Stream 2.

Pierwotnie skompromitowany zarząd fundacji z byłym premierem landu Erwinem Selleringiem na czele miał złożyć rezygnację, aby rozwiązać ostatecznie fundację, ale zarząd się na to nie zgodził i chciał kontynuować działalność.

17 maja Schwesig zawarta z Selleringiem kompromis, który polega na przedłużeniu działalności zarządu do końca września. Media oczekują, że wraz z dymisją we wrześniu dojdzie do ostatecznego rozwiązania fundacji. Sama Schwesig mówi jednak o umożliwieniu fundacji działania w uporządkowany sposób. Krok ten ma na celu umożliwienie fundacji osiągnięcia pożądanej przez Landtag likwidacji. Lecz Sellering mimo kompromisu ponownie podkreślił, że podtrzymuje swoje stanowisko, zgodnie z którym rozwiązanie fundacji nie jest możliwe.

Jeśli dojdzie do rozwiązania fundacji, jej projekty klimatyczne zostaną przejęte przez agencję ds. energii i klimatu z Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Kraj związkowy chce je dofinansować kwotą 5 milionów euro.

Sächsische Zeitung/Aleksandra Fedorska