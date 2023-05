Sejm rozpoczyna pracę nad zmianą prawa o inwestycjach w sieci przesyłowe Alert

Czwartego maja do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw. Został on skierowany do pierwszego czytania w komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych. Rząd uzasadnia projekt nowelizacji zmieniającą się sytuacją na krajowym rynku energii.

Żarówki. Fot. Pixabay

Ostatnie lata wiązały się z intensywnym rozwojem krajowego rynku energii elektrycznej, który wskutek zapotrzebowania poszczególnych sektorów gospodarki oraz związanego z nim rosnącego popytu na nośniki energii, zwiększa wymogi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. To z kolei wymaga rozwoju sieci niskiego oraz średniego napięcia, tak aby “infrastruktura sieciowa była w stanie nadążyć za postępującą transformacją energetyczną oraz gospodarczą kraju”. Kolejne wyzwania są związane z integracją elektromobilności w sieci, postępującą elektryfikacją transportu, koniecznością modernizacji oraz skablowania sieci niskich i średnich oraz wdrożeniem systemu inteligentnych liczników. Wreszcie – w krajowym systemie elektroenergetycznym rośnie zainstalowana moc jednostek wytwórczych OZE.

To wszystko sprawia, że wzrasta ryzyko ewentualnych przeciążeń sieci. Dlatego w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy stwierdzono, że celowe jest stworzenie możliwości znacznego skrócenia oraz uproszczenia procedur administracyjnych związanych z realizacją inwestycji w sieci dystrybucyjne elektroenergetyczne, które mają szczególne znaczenie dla funkcjonowania krajowego rynku oraz gwarantują stabilne dostawy do odbiorców. Projektodawcy w uzasadnieniu przywołują przeprowadzoną szczegółową analizę, na podstawie której stwierdzono, że rozwój niektórych projektów dystrybucyjnych jest kluczowy dla realizacji strategicznych celów energetycznych wskazanych w dokumencie pt. Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. W szczególności w zakresie celu szczegółowego 2, część B – Rozbudowa elektroenergetycznej infrastruktury energetycznej, W tym – co istotne – dotyczącym przekształcania systemu elektroenergetycznego z jednokierunkowego (pasywnego) na system dwukierunkowy (aktywny). Tj. z aktywnym udziałem odbiorców energii elektrycznej. Projektodawcy twierdzą, że taki “rozwój sieci dystrybucyjnych przyczyni się do skuteczniejszej i szybszej integracji odnawialnych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym”. Zwłaszcza podkreślają, że ma to związek ” z realizacją programów rządowych wspierających rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce.”

W projekcie nowelizacji proponuje się objęcie niektórych inwestycji dystrybucyjnych “reżimem specustawy przesyłowej.” Ma to umożliwić istotne skrócenie kluczowych projektów inwestycyjnych. M.in. stosowanie uproszczonych procedur przygotowywania dokumentacji inwestycyjnej oraz uzyskiwania zgód administracyjnych. Przewiduje się też w projekcie upoważnienie Rady Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, listy inwestycji już istniejącej infrastruktury, do których, w drodze wyjątku, znajdą zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Propozycja tego rozwiązania jest ma zapewnić możliwość remontów lub przebudowy istniejących linii o kluczowym znaczeniu dla przepływów energii elektrycznej w KSE oraz rozwoju regionalnego.

Zaproponowane w projekcie nowelizacji zmiany w systemie planowania przestrzennego mają istotnie przyczynić się do ułatwień w prowadzeniu strategicznych inwestycji przesyłowych.

Projekt ustawy nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Nie podlega przepisom UE.

Załącznik do projektu ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw to wykaz strategicznych inwestycji – budowa (lub przebudowa) 83 obiektów 400 i 220 kV. W tym linii koniecznych do przyłączenia elektrowni jądrowej, połączenia międzysystemowego Polska – LItwa HVDC P-L, budowa linii Kozienice – Miłosna, Kozienice – Siedlce/Ojrzanów. A także wykaz inwestycji towarzyszących.

Dokumentacja sejmowa / Teresa Wójcik