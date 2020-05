Sekściński: Wodór to następny etap rewolucji. PGNiG ma plan (ROZMOWA) Energetyka

W rozmowie z redaktorem naczelnym BiznesAlert.pl Wojciechem Jakóbikiem wiceprezes PGNiG do spraw rozwoju Arkadiusz Sekściński opowiada o planach spółki w zakresie technologii wodorowych.

– Europejski Zielony Ład tworzy ramy dyskusji w krajach członkowskich Unii Europejskiej o sektorze energetycznym. Dotyka to również spółek takich jak PGNiG, ponieważ gaz trafia na listę paliw ze znakiem zapytania, na ile ma być paliwem przejściowym. Z punktu widzenia Polski przejście na zieloną energię oznacza to nie ewolucję, ale rewolucję. Liczymy się z tym, że gaz w przyszłości będzie zastępowany przez wodór, który rozwiąże problem niesterowalności odnawialnych źródeł energii – powiedział wiceprezes PGNiG w rozmowie z BiznesAlert.pl. Opowiedział on o pomysłach, jakie ma PGNiG na włączenie się w ten trend i o konkretnych projektach, nad którymi pracuje spółka.

