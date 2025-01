Senat spieszy się z ustawą o rynku mocy, aby jak najszybciej wróciła do Sejmu

Senat pracuje nad poprawkami nowelizacji ustawy o zmianie rynku mocy, która ma utrzymać bloki węglowe co najmniej do 2028 roku. Według słów członków komisji senackich, resort klimatu rekomenduje pośpiech w tej sprawie, a sam dokument powinien wrócić do Sejmu najpóźniej w piątek.

Komisje senackie pracują nad uwagami do nowelizacji ustawy o zmianie rynku mocy. Ministerstwo klimatu i środowiska rekomenduje senatorom ich jak najszybszą weryfikację i odesłanie dokumentu z powrotem do Sejmu, gdzie trwa trzydniowe posiedzenie.

– Rozmawiałem z minister klimatu i środowiska Pauliną Hennig-Kloską, abyśmy przyjęli te uwagi w taki sposób, aby Sejm mógł je rozpatrzyć jeszcze na bieżącym posiedzeniu – powiedział senator Stanisław Gawłowski, przewodniczący wtorkowych obrad komisji senackich.

Droga legislacyjna przyspiesza

24 grudnia 2024 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rynku mocy, w którym znalazło się m.in. przedłużenie wsparcia dla jednostek niespełniających norm wytwórczych do końca 2028 roku.

Po Nowym Roku dokument trafił do Senatu. 21 stycznia odbyło się tam wspólne posiedzenie komisji klimatu i środowiska oraz komisji gospodarki narodowej i innowacyjności, podczas którego senatorowie rozpatrzyli propozycje poprawek ustawy.

– Wprowadzenie limitu emisji CO2 ograniczyło znacząco zakres podmiotów konkurujących, co może prowadzić do braku pokrycia całościowego zapotrzebowania na moc. W odpowiedzi na to, zaproponowaliśmy w projekcie ustawy wprowadzenie aukcji uzupełniających, w ramach których obok jednostek niskoemisyjnych możliwy będzie także udział tych wysokoemisyjnych, czyli głównie węglowych – tłumaczył Mikołaj Dorożała, podsekretarz stanu w ministerstwie klimatu i środowiska.

– Pierwsza aukcja uzupełniająca jest planowana na maj 2025 roku, natomiast we wrześniu ma odbyć się druga na 2026 rok dostaw. Kolejne dwie odbędą się w trzecim kwartale roku poprzedzającego ten rok dostaw, czyli 2025 – mówił minister Dorożała podczas posiedzenia komisji.

Warto dodać, że mechanizm odstępstwa od emisyjności będzie wymagał zielonego światła ze strony Komisji Europejskiej. Zgodnie z projektem ustawy wykonanie umów mocowych zostanie zawieszone do czasu pozyskania pozytywnej decyzji dla tego konkretnego odstępstwa.

Poprawki w gabinetach senackich

Biuro Legislacyjne zgłosiło do procedowanej ustawy łącznie 23 uwagi, w większości przypadków z propozycjami poprawek albo z zastrzeżeniem ich rekomendacji po przedstawieniu wyjaśnień przez przedstawiciela rządu.

15 uwag zawierało propozycje poprawek mających na celu zredagowanie proponowanych przepisów zgodnie z wymogami poprawnej legislacji, w tym zapewnienie ich spójności ze stałymi przepisami zmienianej ustawy i eliminację błędów językowych, gramatycznych.

Szybki powrót do Sejmu?

Według słów przewodniczącego komisji Stanisława Gawłowskiego, ministerstwo klimatu i środowiska rekomendowało Senatowi jak najszybszą pracę nad poprawkami.

Wiele wskazuje więc na to, że ustawa o zmianie rynku mocy w najbliższych dniach wróci do sali sejmowej. 27. posiedzenie Sejmu odbywa się 22, 23 i 24 stycznia 2025 roku. Po ewentualnym rozpatrzeniu stanowiska Senatu, marszałek przekaże ustawę do podpisu prezydentowi.

Jędrzej Stachura