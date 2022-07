Tradycyjny sojusznik Rosji chce mieć atom z USA, ale nietradycyjny od partnera Orlenu Alert

Serbowie kojarzą się z polityką prorosyjską, ale jeden z nich proponuje, aby pierwszy reaktor jądrowy powstał w ich kraju powstał we współpracy z Amerykanami. Tymi samymi, którzy wspierają małe reaktory jądrowe w Polsce.

Flaga Serbii. Źródło: Freepik

Regionalny dostawca energii w Serbii Beogradske Elektrane cytowane przez serbskie medium N1 sugerują, że są zainteresowanie technologią małych reaktorów jądrowych z USA.

– Energia jądrowa jest jedynym sposobem na osiągnięcie efektywności energetycznej i stabilności w Serbii – powiedział prezes tej firmy Rade Basta. Jego zdaniem Rosja jest już silnie obecna w sektorze energetyczny jego kraju, ale ten ma w przyszłości wstąpić do Unii Europejskiej i powinien stworzyć partnerstwo z nią oraz Amerykanami. – To bardzo ważne, by projekt jądrowy wykorzystywał technologię amerykańską i trenował personel w USA – ocenił.

Zdaniem Basty amerykańskie firmy TerraPower oraz Exelon Corporation powinny zbudować pierwsza elektrownię jądrową w Serbii. Chodzi jednak nie o blok konwencjonalny na gigawat lub więcej, ale mały reaktor modularny (SMR) o mocy od 350 do 500 MW. Warto przypomnieć, że Exelon stworzył studium wykonalności SMR w Polsce i ma zamiar wspierać współpracę Synthosa oraz Orlenu przy rozwoju tej technologii (BWRX-300).

N1/Wojciech Jakóbik