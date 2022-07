Siemens Energy dostał olbrzymie zlecenie na niemiecki offshore z atomem w tle Alert

Operator sieci przesyłowej Amprion z siedzibą w Dortmundzie zlecił Siemens Energy podłączenie do sieci elektrycznej morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 1,8 GW. Zakończenie prac jest przewidziane na rok 2028.

Morskie farmy wiatrowe. Fot. Wikimedia Commons

Niemiecki offshore

Zlecenie, które dostał Siemens, jest związane z ogólnokrajową strategią stworzenia i modernizacji sieci przesyłowych z północy Niemiec, gdzie na morzu i lądzie stoi najwięcej turbin wiatrowych, i przesłania energii do Niemiec środkowych i południowych, gdzie zapotrzebowanie jest większe. W ramach tego projektu z farm wiatrowych na Morzu Północnym kable przebiegać będą przez 60-125 kilometrów na dnie morza, następnie podziemnie pod wyspą Norderney, a w końcu dotrą do wybrzeża w rejonie Hilgenriedersiel; stamtąd kolejne 155 kilometrów jako podziemne kable do stacji elektroenergetycznej Hanekenfähr w Lingen (Ems), gdzie Amprion podłączy je do swojej sieci przesyłowej.

Tymczasem Elektrownia jądrowa Emsland zostanie wyłączona z sieci pod koniec 2022 roku. – Utracone moce wytwórcze mają zostać zastąpione przez 1,8 GW morskiej energii wiatrowej z DolWin4 i BorWin4 – podaje portal Windmesse.

Niemiecka gazeta Handelsblatt podaje, zlecenie to będzie kosztowało Amprion nawet miliard euro. Sam Siemens podał do informacji publicznej, że liczy na wysoką trzycyfrową sumę w milionach.

Windmesse/Handelsblatt/Michał Perzyński