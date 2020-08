Słowenia i Chorwacja myślą o rozbudowie atomu. Czesi już się na to zdecydowali Alert

Elektrownia jądrowa w Krško w Słowenii. Fot. Wikipedia, Katja143

Chorwacja i Słowenia rozmawiają o rozbudowie elektrowni jądrowej w Krško. Oba krają chciałyby tego projektu, jednak problemem stanowi lokalizacja nowego miejsca składowania odpadów. W ubiegłym tygodniu czeski rząd podpisał umowy z firmą CEZ dotyczące rozbudowy elektrowni jądrowej Dukovany.

Składowisko odpadów dzieli Zagrzeb i Lublanę

Chorwacja i Słowenia są współwłaścicielami elektrowni jądrowej Krško. Słowenia co jakiś czas wspomina o budowie drugiego bloku, choć ostateczna decyzja o budowie nie zapadła, zarówno ze względów środowiskowych, jak i ekonomiczno-politycznych. Chorwacki minister gospodarki Tomislav Corić powiedział, że Zagrzeb jest gotowy rozważyć przystąpienie do projektu budowy drugiego bloku elektrowni, jeśli Słowenia zdecyduje się zbudować i zaoferować jej partnerstwo. – Chorwacja nie będzie miała nic przeciwko pozyskaniu stabilnego i stosunkowo dużego źródła energii elektrycznej – powiedział Corić

Chorwacja, jako współwłaściciel elektrowni jądrowej uczestniczy obecnie w debacie publicznej na temat transgranicznych skutków tego projektu. Problemem środowiskowym jest kwestia składowania odpadów, która jest również problemem w stosunkach z Bośnią i Hercegowiną. Słoweńcy zaproponowali nowe miejsce na składowanie odpadów

W związku z tym minister Corić powtórzył, że słoweńska oferta dotyczy wspólnego magazynu we Vrbinie w Słowenii. Ta lokalizacja jest jednak nie do przyjęcia dla Chorwatów. Sama Chorwacja myśli o własnym magazynie Trgovskiej Górze. Jednak i tam pojawią się protesty społeczne przeciwko tej inwestycji.

Elektrownia Krško

Chorwacja i Słowenia podjęły już w lipcu decyzję o wydłużeniu okresu działalności elektrowni jądrowej Krško o 20 lat – do 2043 roku. Elektrownia jądrowa Krško, położona na terytorium Słowenii, około 20 km od granicy z Chorwacją, została oddana do użytku komercyjnego w 1983 roku i powinna działać według pierwotnego harmonogramu do 2023 roku. Elektrownia dostarcza około 40 procent energii elektrycznej wyprodukowanej w Słowenii. W zakładzie Krško działa ciśnieniowy reaktor Westinghouse PWR o mocy 696 MW. Właścicielami jednostki jest słoweńska spółka państwowa GEN Energija oraz chorwacka państowa firma Hrvatska Elektroprivreda (HEP). Oba podmioty mają po 50 procent udziałów.

Czesi już się zdecydowali

Czeski rząd podpisał w ubiegłym tygodniu porozumienia z ČEZ dotyczące planowanej rozbudowy elektrowni atomowej Dukovany. Umowy obejmują ogólne ramy projektu i jego początkową fazę, w tym przetarg. CEZ ma przygotować preferowaną listę dostawców do 2022 roku i podpisze umowę z jednym z nich do 2024 roku.

Czesi rząd, który posiada 70 procent udziałów w ČEZ, w zeszłym tygodniu zatwierdził plany udzielenia nieoprocentowanej pożyczki nba budowę nowego bloku o mocy 1,2 GW.

Energetica-net/Reuters/Bartłomiej Sawicki