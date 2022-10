Szefowie dyplomacji Polski i Niemiec będą rozmawiać o Ukrainie Alert

W najbliższy wtorek minister Zbigniew Rau spotka się z minister spraw zagranicznych RFN Annaleną Baerbock. Tematem rozmów będzie przede wszystkim sytuacja w Ukrainie.

Fot. BiznesAlert.pl

Spotkanie Baerbock-Rau

– Podczas rozmów poruszone zostaną najpilniejsze kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym fikcyjnych referendów przeprowadzonych w ostatnich dniach w czterech regionach Ukrainy tymczasowo okupowanych przez Federację Rosyjską. Ponadto, szefowie dyplomacji Polski i Niemiec omówią konsekwencje dalszej eskalacji wojny za wschodnią granicą Polski i Unii Europejskiej oraz dalsze wsparcie dla Kijowa – czytamy w komunikacie ministerstwa spraw zagranicznych.

Jak podkreśla MSZ, będzie to już trzecie spotkanie ministra Raua z minister Baerbock w ostatnich 10 miesiącach, co dobitnie świadczy o istocie dialogu polsko-niemieckiego nie tylko w dziedzinie relacji dwustronnych, ale także we współpracy na arenie międzynarodowej.

Ministerstwo spraw zagranicznych/Michał Perzyński