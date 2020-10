Nowa strategia PGE, czyli cała para w zielony gwizdek (RELACJA) Atom

– PGE chce do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną oraz zapewniać swoim klientom 100 procent energii ze źródeł odnawialnych – powiedział prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski podczas prezentacji strategii. Największa polska spółka energetyczna planuje, by w 2050 roku sto procent sprzedawanej energii elektrycznej pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Cała para w OZE

PGE zakłada, że do 2030 roku udział źródeł nisko- i zeroemisyjnych w portfelu wytwórczym wyniesie 85 procent a OZE stanowić będzie 50 procent energii. – PGE jest w najlepszej pozycji do pełnienia roli lidera zmian w energetyce. Konieczne będą inwestycje o wielkiej skali, których realizację będą mogły sprostać duże przedsiębiorstwa energetyczne, takie jak PGE – powiedział Wojciech Dąbrowski. – W nowej strategii odpowiedzieliśmy na oczekiwania społeczne, zmiany regulacyjne oraz rynkowe i zdecydowanie postawiliśmy na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Nasz cel to neutralność klimatyczna Grupy PGE w 2050 roku – wskazał.

Zdaniem Wojciecha Dąbrowskiego powiedział, że obniżenie emisyjności planowane jest poprzez zmianę technologii wytwarzania, rozbudowę portfela OZE, a także umożliwienie klientom udziału w transformacji energetycznej. – Naszym długoterminowym celem strategicznym jest, aby w 2050 roku sto procent energii sprzedawanej przez PGE pochodziło ze źródeł odnawialnych. Nasi Klienci oczekują energii produkowanej w sposób przyjazny dla środowiska – powiedział Wojciech Dąbrowski.

Grupa chce budować morską energetykę wiatrową, tak aby w 2030 roku moc farm wiatrowych na Bałtyku wyniósł 2,5 GW, a dzięki przygotowaniu kolejnych projektów na nowych obszarach – w 2040 roku przekroczyć 6,5 GW.- W najbliższych latach będziemy kontynuować program budowy mocy w elektrowniach wiatrowych na lądzie i fotowoltaicznych, a planowany przyrost nowych mocy ma wynieść odpowiednio powyżej 1 GW i powyżej 3 GW do roku 2030 – powiedział Dąbrowski. Spółka chce także wybudować magazyny energii o mocy 800 MW, tak aby stabilizować OZE.

– Podstawową działalności PGE ma być wytwarzanie energii w oparciu o źródła odnawialne, nisko i zeroemisyjne ciepłownictwo, niezawodna infrastruktura sieciowa i nowoczesne usługi energetyczne. W tych obszarach będziemy koncentrować wysiłki inwestycyjne – powiedział Wojciech Dąbrowski – Będziemy realizować ambitny program budowy morskich i lądowych farm wiatrowych oraz fotowoltaiki. Będziemy też poszukiwać możliwości akwizycyjnych kolejnych projektów odnawialnych – wskazał.

W segmencie ciepłownictwa PGE chce dokonać transformacji źródeł ciepła systemowego w kierunku nisko- i zeroemisyjnym. Do 2030 roku ich udział ma stanowić powyżej 70 procent w produkcji ciepła, a jednocześnie chcemy jednocześnie promować przyłączenia do sieci indywidualnych źródeł ciepła, lub ich wymianę na przyjazne dla środowiska – powiedział.

Inwestycje

Spółka w opublikowanej strategii wyjaśniła, że inwestycje w OZE dotyczyć będą morskich farm wiatrowych, fotowoltaiki oraz zeroemisyjnych źródeł kogeneracyjnych.

Kolejnym najistotniejszym obszarem wydatków będzie działalność regulowana obejmująca infrastrukturę sieciową i niskoemisyjne źródła kogeneracyjne – powiedział.

Dąbrowski podkreślił, że spółka nie będzie dokonywać nowych inwestycji w aktywa węglowe zarówno wytwarzanie, jak i wydobycie, a decyzje inwestycyjne dotyczące budowy źródeł gazowych będą podjęte najpóźniej w 2025 roku. Po konferencji prezes powiedział dziennikarzom, że wartość inwestycji PGE przeznaczonych do finansowania to 60 mld zł w ramach różnych mechanizmów jak Fundusz Odbudowy, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji czy Fundusz Modernizacji.

Wydzielenie aktywów węglowych jest podstawą działań

Prezes PGE ocenił, że optymalne byłoby wydzielenie aktywów węglowych do końca 2021 roku. – Bez aktywów węglowych PGE będzie mogła pożyczyć nawet 30-35 mld zł i finansować skutecznie transformację – wskazał prezes. – Wydzielenie aktywów węglowych do innego podmiotu jest konieczne, by pozostała część spółki mogła się rozwijać. Będzie mogła zaciągnąć dług do poziomu 30-35 mld zł. Instytucje finansowe są do tego skłonne. Potencjalnych partnerów do zaangażowania się w ten segment mamy mnóstwo – zaznaczył Dąbrowski. Wskazał, że jeśli PGE nie wydzieli aktywów węglowych, to w okresie 1,5 roku będzie musiała ogłosić upadłość.

Gaz do 40 lat

Prezes Dąbrowski powiedział, że źródła kogeneracyjne na gazie będą pracować do 2042 roku, wówczas kiedy kończy się dla nich system wsparcia. Wskazał, że planowany blok w Rybniku oraz Dolna Odra będą mogły prawdopodobnie popracować trochę dłużej.

PGE ocenia także że sensowne byłoby połączenie trzech grup energetycznych oczyszczonych z aktywów węglowych – Naszym zdaniem docelowo połączenie trzech grup, (PGE, Taurona i Enei – przyp. red.) oczyszczonych z aktywów węglowych byłoby sensownym rozwiązaniem, ale decyzja nie należy do nas” – powiedział prezes PGE kierując do właściciela, a więc skarbu państwa.

– Koncerny skandynawskie i Niemcy już wydzieliły aktywa węglowe. Jesteśmy pierwszą spółką w Polsce, która mówi o tym otwarcie. Znamy się na produkcji energii i ciepła, chcemy się na tym koncentrować – powiedział.

Atom będzie stabilizował OZE

Prezes Dąbrowski wskazał, że zgodnie ze strategią energetyczną kraju, to elektrownia atomowa ma być podstawą polskiej energetyki, tak aby była ona gwarantem dostaw energii. PGE jednak sama atomu nie wybuduje i spółka po zakończeniu wyboru lokalizacji, nie będzie kontynuować tej inwestycji, a rolę inwestora ma przejąć państwo.

Złoczew do lamusa

Pytany o losy odkrywki węgla brunatnego w Złoczewie dla elektrowni węgla brunatnego powiedział, że ta decyzja będzie już należała do nowego podmiotu, który przejmie aktywa węglowe.- Na dzień dzisiejszy decyzja o budowie Odkrywka Złoczew byłaby ze szkodą dla spółki. Byłaby ona nierentowna. Nie wykluczamy że w przyszłości sytuacja ulegnie zmianie. Decyzja należy do nowej spółki powstałej po wydzieleniu aktywów węglowych – powiedział. Podkreślił, że odkrywka węgla brunatnego w Turowie może popracować jeszcze ponad 20 lat, a złoże w Bełchatowie jeszcze 10,” bo na tyle tam starczy węgla”. – Chcemy rozmawiać o przyszłości Bełchatowa, dlatego też powołaliśmy zespół ds. transformacji tego regionu. Projekty w ramach Krajowego Planu Odbudowy uwzględniają także Bełchatów – powiedział. Dodał, że inwestowanie w węgiel staje się już nie rentowne, co widać choćby na ubezpieczeniu aktywów węglowych, czego koszty w ostatnim roku znacząco poszło w górę. – Prawie nikt nie chce tego ubezpieczać, a jeśli już to przy wysokich kosztach – powiedział.

Dodał, że złoże Złoczew należy jednak pozostawić jako strategiczną rezerwę. – Być może w przyszłości pojawią się technologie, które pozwolą na takie wydobycie – zaznaczył.

Okiem właściciela i regulatora

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że strategia PGE uwzględnia proces transformacji w gospodarcze ale i transformacji w obszarze społecznym. – Wpisuje się w oczekiwania społeczne, tak aby nie szkodzić środowisku. Jest ona ważna dla nas dla MAP bo pozwala planować procesy w okresie kolejnych 10 leci. MAP przygotowuje plany zmian w energetyce w, sektorze spółek w sposób strukturalny. Tak aby zrealizować politykę energetyczną Polską. Dokument rządowy musi współgrać ze strategią spółki. Pomysł sektora spółek energetycznych i jej organizacji będzie się opierał na założeniach wydzielania aktywów węglowych i inwestycji w OZE. Strategia ma być puntem odniesienia do tworzenia podobnych dokumentów dla innych spółek, tak aby były one spójne, tak abyśmy dysponowali modelami i środkami, którymi będziemy dochodzić do neutralności oraz ile to będzie nas kosztowało. Polityka energetyczna przedkłada przed nami wyzwania podobnie jak pandemia koronawirusa. Ten okres nie został przespany, gdzie trwały prace nad strategią budowania przyszłości, opartej o źródła odnawialne energetyki przyszłości – powiedział.

Z kolei Michał Kurtyka wiceminister klimatu i środowiska powiedział że ważny dzień dla polskiej energetyki. – To pierwsza kompleksowa strategia wpisująca się w plany polskiej energetyki i idzie w stronę 100 procent OZE w 2050 roku. To ważne wyzwanie, ale i szansa stojące przed największym producentem energii. Do 2030 roku spółka chce realizować 2,5 a dalej nawet 3,5 GW w morskiej energetyce wiatrowej. To pokazuje ambicje utrzymania i wzmocnienia roli PGE w Polskim systemie elektroenergetycznym. Mowa przede wszystkim o zabezpieczeniu ciągłości dostaw, istotne z punktu widzenia regulacyjnego jak Dolna Odra, tak aby stabilizować OZE. Strategia grupy wpisująca się w politykę energetyczną państwa. Sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjny system energetyczny i dobra jakości powietrza to podstawy ujęte w nowej strategii – powiedział.

Opracował Bartłomiej Sawicki