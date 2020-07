Strategia wodorowa trafi do konsultacji. Rząd zapowiada umowę sektorową na rzecz wodoru Innowacje

Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w ministerstwie klimatu i pełnomocnik rządu ds. OZE. Fot. Ministerstwo klimatu

Wiceminister klimatu zapowiedział, że niebawem zostanie przygotowana deklaracja współpracy rządu ze spółkami zamierzającymi inwestować w wodór i skorzystać ze środków Europejskiego Zielonego Ładu. Zapewnił też, że trwają intensywne prace nad strategią wodorową.

Strategia wodorowa

– W kolejnym tygodniu minister Kurtyka przedstawi założenia deklaracji współpracy ze spółkami Skarbu Państwa, ale i prywatnymi, które prowadzą projekty wodorowe ze środków Europejskiego Zielonego Ładu – powiedział wiceminister klimatu i pełnomocnik rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Ireneusz Zyska podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego 2020 pod patronatem BiznesAlert.pl.

Ireneusz Zyska został zapytany o rozwój wodoru w Polsce. Przyznał, że Niemcy wyprzedzają Polskę w polityce wodorowej, bo już przyjęli strategię. Natomiast Polska pracuje nad własną. – Zespół (wewnątrzresortowy – przyp. red.) powołany 15 maja zakończył pracę. Wnioski będą wykorzystane do dalszych działań. Jeśli ma to być rządowy dokument strategiczny, musimy go poddać konsultacjom międzyresortowym, publicznym i następnie musi zostać przyjęty przez radę ministrów. Prace są zaawansowane, ale nie możemy jeszcze komunikować zbyt wiele – powiedział minister.

Zdradził, że w przyszłym tygodniu Michał Kurtyka przedstawi założenia deklaracji współpracy ze spółkami Skarbu Państwa i prywatnymi, które prowadzą projekty wodorowe i mogą skorzystać ze środków Europejskiego Zielonego Ładu.

Nowela OZE

Wiceminister Zyska został zapytany o nowelę ustawy OZE. Ocenił, że energetyka polska znajduje się w stałym procesie zmian i wymaga przemyślanej nowelizacji ustawy, która będzie regulować pracę źródeł odnawialnych. – Przygotowujemy ją w porozumieniu z interesariuszami, podmiotami obecnymi na rynku energii, a także z Urzędem Regulacji Energetyki – powiedział.

Bartłomiej Sawicki