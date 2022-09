Indie płacą w dolarach za rosyjską ropę, bo banki blokują inne waluty Alert

Indyjskie firmy nadal kupują rosyjską ropę w dolarach po tym, jak dubajski Mashreq Bank odmówił co najmniej dwóm rafinerii obsługi transakcji w emirackich dirhamach – podaje Reuters.

Świat nie ugina się pod rosyjskim szantażem

Rosja została dotknięta sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych i sojuszników po inwazji na Ukrainę. Moskwa natomiast w celu obejścia sankcji zażądała od swoich nabywców płatności za towar w rublach lub innych walutach niż dolar i euro, w których zazwyczaj wyceniane są jej kontrakty. Tym samym rosyjskie finanse państwowe w dalszym ciągu byłyby zasilane zagranicznymi dochodami. Zgodnie z dekretem z 31 marca bieżącego roku, europejscy importerzy gazu muszą otworzyć w Gazprombanku zarówno konto rublowe, jak i walutowe. Bank importera gazu wpłaca euro na konto walutowe. Importer gazu prosi następnie Gazprombank o wymianę euro na ruble. Podczas wymiany depozytów między Bankiem Rosji, a Gazprombankiem zachodzi niejawna transakcja wymiany walut. – Zamiana euro na ruble i płacenie nimi rachunków za gaz stanowiłoby pogwałcenie sankcji. Jeśli tak się stanie, to będzie to jawne obchodzenie restrykcji nałożonych na Rosję – mówiła Ursula von der Leyen.

ZEA blokują płatności dla rosyjskich koncernów

Handlowcy dostarczający rosyjską ropę w lipcu bieżącego roku poprosili co najmniej dwie indyjskie firmy o rozliczenie w emirackich dirhamach. – Faktura od jednej z rafinerii, pokazywała, że płatności za ropę były obliczane w dolarach, podczas gdy żądano zapłaty w dirhamach. Płatności emirackiej waluty nie przeszły, ponieważ Mashreq odmówił ułatwienia handlu – mówi informator Reutersa.

Inne ze źródeł przekazało, że płatności zostały ostatecznie obsłużone przez oddział State Bank of India w Abu Dhabi i faktura została rozliczona w dolarach amerykańskich.

Nowy mechanizm płatności Indii

Bank centralny Indii wprowadził niedawno mechanizm ułatwiający międzynarodowy handel w indyjskich rupiach, co jest postrzegane jako pomoc w nawiązaniu kontaktów biznesowych z Rosją w przypadku zaostrzenia zachodnich sankcji wobec Moskwy. Nowe zasady w przypominają system finansowy stosowany z Iranem, gdy ten objęty był sankcjami. Wtedy indyjscy importerzy deponowali płatności w rupiach na koncie teherańskich banków komercyjnych w indyjskim banku. Iran wykorzystał te środki do zapłacenia za przywóz z Indii towarów nieobjętych sankcjami.

UCO Bank uzyskał zgodę indyjskiego banku centralnego na otwarcie specjalnego konta w rupiach dla rosyjskiego Gazprombanku. W celu rozliczenia w ramach nowego mechanizmu importerzy i eksporterzy będą musieli się zgodzić na wystawianie faktur w rupiach i uregulować warunki kursowe walut.

Zachodnie sankcje sprawił wiele kłopotów Moskwie na zbycie swoich surowców energetycznych. To spowodowało, że ceny rosyjskiej ropy osiągnęły rekordowe zniżki i stały się bardziej atrakcyjne dla państw mający obojętny stosunek do rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Według danych rządowych, indyjski import z Rosji osiągnął 17,24 miliardów dolarów w okresie od kwietnia do sierpnia bieżącego roku. Gdzie w tym samym okresie zeszłego roku wynosił około 3,2 miliarda dolarów.

Reuters/Wojciech Gryczka