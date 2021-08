Tauron chce przeznaczyć ponad 20 milionów złotych na inwestycje przyłączeniowe w Katowicach Alert

Katowice z lotu ptaka. Źródło: Wikipedia

Do końca 2021 roku Tauron Ciepło planuje przeznaczyć łącznie blisko 40 milionów złotych na przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Spółka podaje, że ponad 20 milionów złotych zostanie przeznaczonych na inwestycje przyłączeniowe w Katowicach. Dzięki temu mieszkańcy stolicy aglomeracji śląsko-dąbrowskiej otrzymają 36 dodatkowych megawatów ciepła sieciowego.

Do końca 2021 roku Tauron Ciepło przyłączy do sieci ciepłowniczej około 80 budynków mieszkalnych i biurowych w Katowicach.

W Śródmieściu Katowic zostaną zakończone dwie duże inwestycje związane z wymianą sieci ciepłowniczej wzdłuż ulicy Staromiejskiej i z przyłączeniem budynków przy Placu Wolności oraz ulicy Sokolskiej i Opolskiej. Roboty są realizowane w ścisłym centrum miasta, w trudnych warunkach, zostały więc zaplanowane etapowo. Zakończenie prac w okolicach Rynku zaplanowano jeszcze przed sezonem grzewczym z końcem września – czytamy w komunikacie.

Tauron podkreśla, że część inwestycji w Katowicach jest związana z wymianą rur ciepłowniczych na rury o większej średnicy, co pozwoli na zwiększenie przepustowości sieci i umożliwi przyłączenie większej liczby budynków w przyszłości. – Mamy na uwadze dobro mieszkańców i restauratorów, dlatego staramy się tak planować prace związane z wykopem, aby skrócić do minimum wszelkie uciążliwości. W związku z newralgicznym charakterem miejsc gdzie prowadzone są roboty, aby ograniczyć do minimum uciążliwości dla mieszkańców, stosujemy tu w większości zaawansowaną technologicznie, małoinwazyjną bezwykopową metodę przecisku – mówi Sławomir Gibała, wiceprezes Tauron Ciepło.

Tauron/Jędrzej Stachura