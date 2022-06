Tauron chce zwiększyć moc wytwórczą w ciepłownictwie. 450 MWt więcej do 2030 roku Alert

– W Tauron planujemy zwiększenie moc wytwórcza w ciepłownictwie do 2030 roku o 450 MWt. Aby zobrazować jaka to skala inwestycji, to ten dodatkowy wolumen wystarczyłby do ogrzania półmilionowego miasta – powiedział wiceprezes Michałowski.

– Zastanawiamy się w strategii również nad chłodem. Ciepło jest tanie wtedy, kiedy produkujemy 100 procent mocy. W warunkach letnich, chcielibyśmy zaoferować klientom chłód. To kolejny kierunek w którym możemy iść. Przyglądamy się temu kierunkowi. Jesteśmy liderem w ciepłownictwie, ale musimy się rozwijać – zaznaczył Michałowski.

– Pewnym rozwiązaniem byłoby produkcja ciepła z grzejników elektrycznych, w których energia z wiatraków ogrzewałaby domy tam gdzie nie ma możliwości rozwoju sieci ciepłowniczej – dodał.

Tauron chce rozwijać sieć poprzez wprowadzanie inteligentnych liczników i inwestowanie w cyberbezpieczeństwo. – Naszym głównym narzędziem pozwalającym na rozwój sieci będzie wprowadzenie na szeroką skalę liczników inteligentnych. Ważnym aspektem jest również cyberbezpieczeństwo, które – Odgrywa ono coraz większą rolę w funkcjonowaniu spółki, ale i zapewnieniu bezpieczeństwa klientów – powiedział Jerzy Topolski, wiceprezes ds. zarządzania majątkiem Tauron podczas Kongresu 590.

– Jeszcze do niedawna nie wyobrażano sobie tego, że sieć dystrybucyjna służyła do czegoś innego niż dostarczania energii do gniazdek w naszych domach. My chcemy dać naszym klientom w 2030 roku możliwość wejścia do świata nowych możliwości, w tym wpływania na to jak funkcjonuje sieć – podkreślił Topolski.

– Nasza nowa strategia jest pewną opowieścią o tym, jak Tauron chce wyglądać w przyszłości. Mamy wiele raf, wiele wyzwań. Tworząc strategię musieliśmy zestawić ją np. z regulacjami polskimi i unijnymi. My chcemy działać do zewnątrz i wewnątrz. Zarówno do naszych pracowników, jak i kontrahentów – powiedział Patryk Demski, wiceprezes ds. strategii i rozwoju Tauron w trakcie Kongresu 590.

– Naszym głównym narzędziem pozwalającym na rozwój sieci będzie wprowadzenie na szeroką skalę liczników inteligentnych. To da wiele możliwości zarówno klientom, jak i nam. Ważnym aspektem jest również cyberbezpieczeństwo, które odgrywa coraz większą rolę w funkcjonowaniu spółki, ale i zapewnieniu bezpieczeństwa klientów – dodał.

Wiceprezes Artur Warzocha powiedział z kolei, że do końca 2021 roku Tauron przyłączył 127 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych. – Mamy wysokie oceny od naszych klientów, jedne z najwyższych w Polsce. Chcemy, aby się to utrzymało. Aby to osiągnąć, musimy stale rozwijać ofertę dla klientów – powiedział. – Nasza przewaga to nowoczesne technologie. Dziś potrafimy wychwytywać z kopalni w Brzeszcze metan i przetwarzać go w energię elektryczną i cieplną, która jest oddawana do dyspozycji naszym klientom. Dodatkowo w Szombierkach, na obszarze pokopalnianym, mamy małą instalację hybrydową, która łączy fotowoltaikę, wiatr i magazyn energii po to, aby zazieleniać miks i zwiększać bezpieczeństwo – dodał.

– Mamy świadomość, że inwestycje muszą być przeprowadzone w sposób staranny i przemyślany, tak, aby nikomu nie zabrakło energii i była ona w przystępnej cenie – podkreślił prezes Paweł Szczeszek.

