Tauron finalizuje prace nad blokiem gazowo–parowym w Stalowej Woli Alert

fot. Tauron

Blok gazowo-parowy elektrociepłowni w Stalowej Woli uzyskał prawomocną decyzję użytkowania. Prace wszystkich układów technologicznych oraz budowlane i wykończeniowe zostały zakończone . Blok przechodzi etap rozruchu gorącego. Tauron realizuje także modernizację, zgodnie z harmonogramem i konkluzjami BAT.

Energia elektryczna, ciepło i potrzeby komunalne

Blok gazowo-parowy w Stalowej Woli buduje spółka celowa, w której Tauron Wytwarzanie oraz PGNiG Termika mają po 50 procent udziałów. Pierwsza synchronizacja z Krajową Siecią Elektroenergetyczną turbozespołu gazowego nowego bloku parowo-gazowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola odbyła się jeszcze w marcu. Blok gazowo-parowy powstający w Stalowej Woli to nowoczesna jednostka o mocy około 450 MWe. Blok będzie pracował w kogeneracji, oprócz energii elektrycznej ma wytwarzać ciepło na potrzeby komunalne i parę technologiczną dla pobliskich zakładów przemysłowych.

Uciepłowienie bloku węglowego o mocy 460 MW i budowa kotłów szczytowych elektrowni Łagisza zostały praktycznie zakończone.

Tauron przeprowadził inwestycje związane z dostosowaniem wytwarzania do warunków pracy obowiązujących po 2021 roku, tak aby spełniały konkluzje BAT. W pierwszym półroczu spółka przeznaczyła na ten cel 135 mln zł. Dariusz Niemiec, dyrektor ds. handlu w Grupie Tauron powiedział, że spółka dostosowuje bloki do konkluzji BAT zgodnie z harmonogramem. Zakłada on, że wejście w życie restrykcyjnych norm emisji sprawi, że bloki będą przystosowane do konkluzji BAT. – W elektrowni Łagisza dotyczą one zmian elementów kotła, będących wypełnieniem tzw. kamienia milowego modernizacji. W blokach 1,3 5 w Jaworznie w zakresie systemu odazotowania spalin, w zależności od stanu zaawansowania, blok 1 jest już uruchamiany na gorąco, blok 3 ma dopuszczenie do użytkowania, a w bloku 5 zostały rozpoczęte prace remontowe w kotłowni. W zakresie instalacji odsiarczania spalin w bloku 2 w elektrowni Jaworzno będziemy szli w kierunku odstępstw. Podobnie będzie z jednostkami w Tauron Ciepło – wymienił.

Konkluzje BAT to normy emisji. Instalacje wytwórcze mają je spełniać, wykorzystując najlepsze dostępne techniki.

Bartłomiej Sawicki