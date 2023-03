Koniec sporu Taurona z Rafako o usterkowy blok węglowy w Jaworznie Alert

Tauron podaje, że rozwiązał spór z Rafako o usterki nowego bloku węglowego w Jaworznie. Ma otrzymać 240 mln złotych z tytułu roszczeń, a ugoda kończy spór i rozwiązuje kontrakt.

Elektrownia Jaworzno. Fot. Tauron

– W dniu wejścia w życie ugody, strony zrzekną się wzajemnie wszelkich roszczeń ponad te, które zostały nią objęte. Ugoda wejdzie w życie po spełnieniu warunków zawieszających. Należy do nich m.in. zawarcie porozumienia z gwarantami dotyczącego wypłaty 240 mln zł, a także uzyskanie poprzez wszystkie strony niezbędnych zgód korporacyjnych – czytamy w informacji Taurona.

Tauron miał roszczenia na prawie miliard złotych zarzucając Rafako nieprawidłowe wykonanie bloku. Rafako oczekiwało prawie miliarda złotych od Taurona i uznało, że usterki były wynikiem zastosowania złego paliwa.

– Rafako powinno uzyskać oświadczenie MS Galleon lub zawrzeć z MS Galleon porozumienie o dalszym zainteresowaniu kontynuowaniem procesu inwestorskiego oraz uzyskać zgodę nadzorcy sądowego na zawarcie ugody i warunki w niej wyrażone. Po stronie zobowiązań raciborskiej spółki jest również podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz zawarcie ugody dotyczącej sporu związanego z projektem na Litwie – podaje Tauron. – Zgodnie z postanowieniami ugody, Tauron do dnia 17 kwietnia tego roku skieruje do każdego z gwarantów – Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO Bank Polska S.A. oraz mBank S.A. żądanie zapłaty 6o milionów złotych przez każdego z Gwarantów. Podstawą żądania będzie Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu. Kwoty te powinny zostać wypłacone przez gwarantów w terminie do dnia 25 kwietnia 2023 roku.

– Środki pieniężne, jakie otrzymamy, pozwolą na pokrycie kosztów naprawy zidentyfikowanych problemów bloku. Plany docelowych rozwiązań są już opracowywane. Ich wdrożenie pozwoli na poprawę dyspozycyjności i ekonomiki pracy tej bloku 910 MW – mówi Trajan Szuladziński, prezes Tauron Wytwarzanie. – Zwiększenie dyspozycyjności bloku bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego – dodaje prezes Szuladziński.

– Na mocy ugody, Tauron Wytwarzanie wypłaci Rafako m.in. 10 mln zł, za usługi obejmujące rozliczenia podwykonawców i wzięcie odpowiedzialności za wszelkie roszczenia podwykonawców zaangażowanych w budowę bloku 910 MW, a także 14 mln zł przede wszystkim za pozakontaktową pulę części dodatkowych, zakup placu po biurze budowy oraz dokumentację warsztatową i obliczeniową. Tauron ureguluje także płatności za zinwentaryzowane i odebrane prace wedle poziomu ich zaawansowania. Ich łączna wartość, po uwzględnieniu sum już wypłaconych, została określona na poziomie 18 mln zł – czytamy dalej. – Rafako zwolni także podwykonawców ze wszelkich zobowiązań, które utrudniają podjęcie współpracy z Tauron Wytwarzanie. Strony rozwiążą kontrakt wygaszając zobowiązania kontraktowe, a Tauron zwolni Rafako ze zobowiązań wynikających z gwarancji technicznych. Z chwilą podpisania ugody, co zostało potwierdzone w zawartym aneksie do kontraktu, Tauron nie jest już związany żadnymi ograniczeniami w zakresie modernizacji, remontów, optymalizacji czy naprawy bloku przewidzianymi kontraktem.

– Służby ruchowe Tauron Wytwarzanie od września ubiegłego roku samodzielnie prowadzą jednostkę, dokładając starań, by jej praca była nie tylko stabilna, ale także coraz bardziej optymalna. W tym okresie, blok 910 MW pracując stabilnie, wyprodukował 2.548 tys. MWh. W grudniu ubiegłego roku, w trudnym dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego okresie, blok 910 MW był w 100% dyspozycyjny. Wtedy padł też rekord wielkości miesięcznej produkcji jednostki – blok wygenerował ponad 455 tys. MWh.

Tauron/Wojciech Jakóbik