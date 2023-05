Tauron zakończył montaż paneli na największej farmie fotowaltaicznej Alert

Zapewnienie zielonej energii polskiemu sercu przemysłowemu jest kluczowym zadaniem. 16 maja Tauron na budowie farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach zakończył montaż paneli słonecznych i udowadnia, że “zazielenienie” Ślaska jest możliwe.

Na budowie pierwszego etapu największej w Polsce farmy fotowoltaicznej, którą na poprzemysłowym terenie w Mysłowicach (woj. ślaskie) stawia Tauron, zamontowano już wszystkie panele słoneczne – podał we wtorek koncern. Docelowa moc instalacji ma wynieść ok. 100 MW, w ciągu roku ma produkować ponad 105 tys. MWh energii elektrycznej. Taka wartość przekłada się na ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 80 tys. ton w stosunku do generacji z konwencjonalnych bloków węglowych.

Warto wspomnieć, że w Mysłowicach na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych w pierwszym etapie stanęło 82,5 tys. paneli fotowoltaicznych. Ich łączna powierzchnia to 16 hektarów, co odpowiada wielkości 22 boisk do piłki nożnej.

Prace budowlane rozpoczęły się w ubiegłym 2022 roku, a elektrownia zacznie działać jeszcze w tym roku.

Inwestycje w energetykę odnawialną to jedno z głównych założeń ogłoszonej przez Tauron strategii tzw. Zielonego Zwrotu. Zgodnie z jej założeniami do 2025 roku Tauron ma zwiększyć moce zainstalowane w elektrowniach fotowoltaicznych do 700 MW, a w 2030 roku dysponować dwukrotnie większą ich wartością.

W 2025 roku grupa planuje dysponować 1,6 GW zainstalowanymi w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, a w 2030 roku 3,7 GW, czyli ok. 80 procent całego miksu wytwórczego.

Polska Agencja Prasowa / Jacek Perzyński