Tauron otrzyma certyfikaty efektywności energetycznej o wartości miliona złotych Alert

Tauron otrzyma świadectwa efektywności energetycznej o szacunkowej wartości ponad miliona złotych. Zostaną one przeznaczone na inwestycje związane z modernizacją oświetlenie drogowego w gminach – podaje spółka.

Tauron Nowe Technologie podpisał umowę z Krajową Agencją Poszanowania Energii. Białymi certyfikatami potocznie nazywa się świadectwa efektywności energetycznej wydawane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jako potwierdzenie wdrożenia inwestycji zmniejszających zużycie energii. Jednostką wartości białego certyfikatu jest tona oleju ekwiwalentnego (1toe = 11,63 MWh) – czytamy w komunikacie.

– Pozyskanie białych certyfikatów to konsekwencja realizacji strategii Zielonego Zwrotu Taurona i tworzenia narzędzi umożliwiających ekonomicznie zastępowanie energochłonnego źródła światła bardziej efektywnymi rozwiązaniami. Planowane przez nas modernizacje oświetlenia drogowego na LEDowe to recepta na obniżenie kosztów energii elektrycznej w gminach i nasza odpowiedź na zmieniający się rynek – mówi Artur Warzocha, wiceprezes Taurona.

Dokumenty są produktem giełdowym, którymi obraca się na Towarowej Giełdzie Energii. Są to tzw. prawa majątkowe, które mogą być sprzedane, a uzyskana kwota stanowi przychód przedsiębiorstwa. – Cieszymy się na rozpoczęcie współpracy z tak innowacyjnym partnerem jak Tauron Nowe Technologie. Planowane inwestycje Taurona umożliwią uzyskanie znacznych oszczędności energii, a pozyskanie białych certyfikatów wygeneruje dodatkowe środki pieniężne pod kolejne przyjazne środowisku przedsięwzięcia. Mieszkańcy gmin, które zostaną objęte modernizacją oświetlenia ulicznego, zyskają nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie, które pozwoli na zwiększenie komfortu podróżowania oraz poprawi bezpieczeństwo na drogach. Z kolei samorządy uzyskają wymierne oszczędności w zakresie zużycia energii oraz redukcji śladu węglowego, co jest szczególnie istotne na ich drodze do neutralności klimatycznej – mówi Sebastian Bodzenta, prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

System białych certyfikatów powstał z myślą o inwestycjach modernizacyjnych, mających na celu zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń, promowanie efektywności energetycznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego na terenie Unii Europejskiej.Podstawą prawną umożliwiającą ich pozyskiwanie jest ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku – podaje Tauron.

Tauron/Jędrzej Stachura