Kopalnie za złotówkę mają dać Polsce więcej węgla od Taurona Alert

Resort aktywów państwowych zaoferował Tauronowi zakup Zakładów Górniczych Sobieski, Janina i Brzeszcze za symboliczną złotówkę. To element przygotowań do większego wydobycia węgla.



Kopalnia Janina. Fot. Tauron

– Tauron Wydobycie to obecnie jeden z kluczowych producentów węgla energetycznego w Polsce. W Grupie Tauron zajmuje się wydobyciem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego w trzech Zakładach Górniczych: Sobieski, Janina oraz Brzeszcze. W każdej z kopalń spółka realizuje działania prowadzące do sukcesywnej poprawy efektywności i wydajności. Spółka posiada największe zasoby węgla energetycznego w Polsce – podał Tauron. – Atutem Spółki jest produkcja paliw o niskiej zawartości chloru, które są niezbędne dla nowoczesnych, niskoemisyjnych bloków energetycznych. Zapewnia tym samym bezpieczne dostawy paliwa dla elektrowni i elektrociepłowni Grupy Tauron, a klientom indywidulanym oferuje wysokiej jakości paliwa węglowe do ogrzewania, w tym ekogroszki – przekonuje.

– Oszacowana na „symboliczną złotówkę” wartość oferty skarbu Państwa wynika z wycen, które uwzględniają zarówno obecną kondycję kopalń, jak i potrzeby finansowe zakładów górniczych w długiej, zgodnej z rządowymi planami perspektywie ich funkcjonowania – wyjaśnia Jacek Pytel, prezes zarządu Tauron Wydobycie.

Tauron przypomina, że Równocześnie z przygotowaniami związanymi z wydzieleniem aktywów wydobywczych, przygotowuje się do wydzielenia aktywów wytwórczych opartych na węglu do przyszłej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Kryzys energetyczny podsycany przez Gazprom podniósł ceny węgla i zmniejszył jego dostępność na rynku. Rząd polski zapewnia, że nie zabraknie go na zimę dzięki dostawom zamorskim, ale jednocześnie apeluje do spółek wydobywczych o większą produkcję. Wśród nich jest Tauron.

Tauron/Wojciech Jakóbik