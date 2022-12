Tauron wybuduje farmę wiatrową na Pomorzu Alert

Tauron postawi 15 nowych turbin wiatrowych. To trzynasta farma wiatrowa o łącznej mocy 30 MW.

Fot. Lądowa farma wiatrowa. Źródło: Freepik.com.

Tauron buduje nową farmę wiatrową. To trzynasta inwestycja spółki w to źródło energii. Pierwsza energia elektryczna popłynie z tej elektrowni za dwa lata.

– Nasza nowa farma będzie w stanie zasilić 28 tys. gospodarstw domowych i jest kolejnym krokiem pokazującym konsekwentną realizację Zielonego Zwrotu Taurona. Każdy zielony, odnawialny, środowiskowo neutralny megawat uniezależnia nas od kapryśnych, globalnych rynków paliw, którymi wciąż wstrząsają skutki napaści Rosji na Ukrainę – wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron.

W Warbelwie w powiecie słupskim stanie 15 turbin o łącznej mocy 30 MW. Każdy wiatrak będzie mieć moc 2 MW.

– Ustawa wiatrakowa ogranicza dynamikę naszego rozwoju. Im szybciej ustawa 10H zostanie zliberalizowana, tym szybciej rozwinie się energetyka wiatrowa w Polsce. Wielką zaletą wiatru jest to, że często jako źródło zasilania jest komplementarny względem helioeketrowni, tzn. kiedy nie będzie produkcji energii ze słońca, wtedy sporo energii wyprodukują wiatraki – mówi Wojciech Więcławek, prezes Tauron Zielona Energia.

To realizacja strategii Zielony Zwrot, która zakłada pozyskiwanie przez spółkę. 1100 MW energii wiatrowej do 2030 roku. Równocześnie Grupa będzie rozwijać projekty farm fotowoltaicznych – do 2025 roku zwiększy moce do 700 MW, a w 2030 roku będzie dysponować słonecznymi megawatami o mocy 1400 MW.

Tauron/Maria Andrzejewska