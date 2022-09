Tauron prezentuje wyniki za I półrocze 2022 roku (NA ŻYWO) Energetyka

Witamy w relacji na żywo z konferencji na żywo z konferencji prasowej Grupy Tauron poświęconej wynikom finansowym za pierwsze półrocze 2022 roku. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.

Konferencja prasowa Taurona. Fot. Michał Perzyński

Wyniki Taurona za I półrocze 2022 roku.

Zakończyła się konferencja prasowa Grupy Tauron poświęcona wynikom finansowym za I półrocze 2022 roku. Zapraszamy na kolejne relacje na żywo!

Padło również pytanie o wydzielanie aktywów węglowych: – Procesy wydzielania aktywów wytwórczych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE – red.) i sprzedaży kopalni Skarbowi Państwa idą zgodnie z planem. Liczymy, że zostanie to zakończone do końca bieżącego roku – odpowiedział prezes Szczeszek.

Podczas konferencji prasowej padło pytanie o spór Taurona z Rafako dotyczący Elektrowni Jaworzno: – Pobrano próbki węgla z Jaworzna, jest to ten sam węgiel, który był używany i spalany w kotle na początku sierpnia, w tym momencie, kiedy doszło do awarii. Próbki zostały pobrane z należytą starannością. Obecnie węgiel dla Elektrowni Jaworzno pochodzi z Kopalni Janina i Ziemowit. Pod koniec września będzie dołączony węgiel z Kopalni Sobieski – odpowiedział prezes Paweł Szczeszek.

– Jeśli chodzi o jutrzejsze spotkanie przed Prokuratorią Generalną, my oczekujemy doprowadzenia do nowego harmonogramu, ponieważ obecny jest już nierealny, jeśli chodzi o czas. Chcemy wykonać jeszcze część testów, ocenić stan bloku, i ustalić wspólnie z Rafako harmonogram dokończenia wszystkich obowiązków, które ciążą na wykonawcy – dodał.

Paweł Szczeszek: – W pierwszym półroczu 2022 roku nakłady inwestycyjne Taurona wyniosły 1,5 mld złotych, były o 15 procent wyższe rok do roku. Wydatki wzrosły we wszystkich segmentach, oprócz dystrybucji, ale nie zmienia to faktu, że dalej to właśnie tam trafia najwięcej pieniędzy na inwestycje. Najbardziej dynamiczny wzrost inwestycji zanotowały odnawialne źródła energii, co ma związek z Zielonym Zwrotem Taurona. Nakłady w segmencie wytwarzania były mniej więcej na tym samym poziomie, co w zeszłym roku. Pozostałe inwestycje to m.in. infrastruktura informatyczna, obsługa klienta i budowa szerokopasmowego internetu w ramach programu operacyjnego „Polska Cyfrowa”.

Wiceprezes Taurona ds. finansowych Krzysztof Surma prezentuje wyniki poszczególnych segmentów.

Wiceprezes Grupy Tauron ds. finansowych Krzysztof Surma omawia wyniki poszczególnych segmentów i otoczenie makroekonomiczne. Dane można znaleźć w tabelach poniżej.

– Będziemy rozwijać technologie pozwalające zarządzać rozproszonymi źródłami energii. Kolejnym strategicznym celem jest osiągnięcie pozycji lidera w zakresie dystrybucji energii. Na ten cel planujemy przeznaczyć połowę nakładów inwestycyjnych do 2030 roku, czyli ponad 23 mld złotych – mówi Szczeszek.

– Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem tego półrocza było przyjęcie nowej strategii do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku. Tytuł „Zielony Zwrot Taurona. Energia na okrągło” dobrze oddaje nasze priorytety. Przyspieszamy rozwój OZE, ograniczając emisje CO2. Zakładamy sześciokrotne zwiększenie mocy w źródłach odnawialnych. Zgodnie z założeniami w 2025 roku będziemy dysponować mocą 1,6 GW w elektrowniach wiatrowych, słonecznych i wodnych. W 2030 roku będzie to 3,7 GW, co stanowić będzie 80 procent miksu wytwórczego Grupy. Pozwoli to obniżyć nasze emisje o 80 procent. To najszybsze zakładane tempo redukcji emisji w polskiej energetyce – mówi prezes Paweł Szczeszek.

Prezes Grupy Tauron Paweł Szczeszek prezentuje szczegółowe wyniki finansowe spółki. Można je znaleźć na slajdach poniżej.

Rozpoczyna się konferencja prasowa.

Konferencja prasowa zaczyna się o godz. 11.00. Szczegółowe wyniki finansowe można znaleźć tutaj:

