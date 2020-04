Tauron planuje kolejne przejęcia w sektorze OZE Alert

Fot. Patrycja Rapacka

Grupa Tauron planuje rozwój OZE, tak aby w spółce 2/3 wszystkich mocy produkcyjnych stanowiły źródła zero i niskoemisyjne. Spółka zakłada także obniżenie emisji CO2 o 50 procent do 2030 roku.

Większe przychody

Prezes Grupy Tauron powiedział, że wyniki spółki za 2019 rok były lepsze od oczekiwań rynku. – Odnotowaliśmy rekordowe nakłady inwestycyjne. W 2019 roku przychody ze sprzedaży energii elektrycznej zwiększyły się o osiem procent rok do roku do 20 mld zł. Większe przychody ze sprzedaży energii to efekt wyższych cen energii na rynku hurtowym i detalicznym. Nakłady inwestycyjne sięgnęły czterech miliardów złotych czyli o osiem procent więcej niż w 2018 roku.

W 2019 roku stabilny poziom wolumenu dystrybucji był efektem wzrostu zużycia energii przez średnie przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe. Zostało wyprodukowanych 14 Twh energii, a w sektorze OZE został odnotowany 60-procentowy wzrost produkcji energii z OZE. – To efekt nabycia pięciu farm wiatrowych o mocy 180 MW oraz lepszych warunków wietrznych i hydrologicznych. W wydobyciu węgla, Tauron odnotował poziom 20 tys. ton na dobę z trzech zakładów górniczych – powiedział.

Grzegorczyk przyznał, że planuje rozwój OZE, tak aby w spółce 2/3 wszystkich mocy produkcyjnych stanowiły źródła zero i niskoemisyjne. – Pierwszym etapem strategii zielonego zwrotu był zakup pięciu farm wiatrowych na północy o mocy 180 MW. Podwoiliśmy moce wiatrowe w grupie. Koszt inwestycji to 137 mln euro. Poza tym wygraliśmy procesy sądowe o wartości 500 mln zł. Nabyte aktywa zwiększą EBITDA o sto milionów złotych rocznie. Inwestycje przyniosły 58 mln zł dodatkowej EBITDA. Analizujemy kolejne akwizycje na rynku. Chcemy rozwijać farmy na własnym terenie. Nabyliśmy także farmę fotowoltaiczną w Choszcznie o mocy 6 MW. W marcu podpisaliśmy umowę z Polskim Funduszem Rozwoju dot. finansowania rozwoju farm wiatrowych na lądzie i morzu oraz fotowoltaicznych. Każda inwestycja będzie mogła uzyskać do 50 mln zł wsparcia – powiedział.

Opracował Bartłomiej Sawicki