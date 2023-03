Tauron sprzedaje coraz więcej energii z kogeneracji Alert

Tauron odnotowuje w tym roku wzrost liczby klientów biznesowych korzystających z energii wytwarzanej w jednym procesie wraz z ciepłem. Ma już kontrakty na prawie 1,5 miliona megawatogodzin z kogeneracji.

Tauron. Fot. Jędrzej Stachura

Tauron w 2023 roku odnotowuje wzrost liczby klientów korzystających z energii wytwarzanej w kogeneracji. Dodaje, że firmy korzystające z kogeneracji Taurona ograniczyły emisje dwutlenku węgla o ponad 650 tys. ton. Zwiększył się także wolumen zakontraktowanej energii dla firm do blisko 1,5 miliona megawatogodzin.

– W ramach strategii Zielonego Zwrotu Tauron ograniczy emisyjność o 80 procent. Konsekwentnie realizujemy ten plan i jednocześnie sukcesywnie powiększamy na rynku wolumen energii, która pozwala ograniczać emisyjność także klientom biznesowym – mówi Paweł Szczeszek, prezes Taurona.

Tauron podkreśla, że każda megawatogodzina energii wytworzona z kogeneracji to niższa emisja dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 55 procent w porównaniu do emisji dwutlenku węgla dla energii wytwarzanej z węgla kamiennego. – W tym roku po raz kolejny obserwujemy pozytywny trend w działaniach klientów biznesowych, związany z chęcią zmniejszenia negatywnego wpływu biznesu na środowisko naturalne i tym samym kontraktowanie większych wolumenów energii wytwarzanej w procesie kogeneracji. Kontraktacja na ten rok to już blisko 1,5 miliona megawatogodzin – mówi Tomasz Lender, wiceprezes Tauron Sprzedaż.

Kogeneracja polega na równoczesnym wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym. Produkcja tego typu zapewnia wzrost sprawności energetycznej i prowadzi do znacznie mniejszego zużycia paliwa niż w procesach rozdzielonych.

Tauron/Jędrzej Stachura