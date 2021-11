Tauron połączył rozproszone źródła energii w wirtualną elektrownię Alert

Tauron połączył swoje rozproszone, odnawialne źródła energii w system umożliwiający wspólne zarządzanie nimi. Powstała wirtualna elektrownia o potencjale 70 megawatów. Będą do niej przyłączane kolejne źródła, instalacje i magazyny energii, także należące do partnerów zewnętrznych.

– Projekt zakłada współpracę Taurona z podmiotami zewnętrznymi spoza Grupy. Praktycznie każdy właściciel źródła OZE, magazynu energii lub odbiornika sterowalnego będzie mógł zwiększyć swoje przychody. Będzie to możliwe poprzez uzyskanie możliwości wykorzystania zdolności wytwórczych i regulacyjnych do świadczenia dodatkowych usług systemowych oraz przez pośredni udział w rynku energii – wyjaśnił wiceprezes spółki Tauron Ekoenergia Przemysław Prus, cytowany we wtorkowym komunikacie grupy.

Istotą systemu jest skupienie w ramach jednego systemu potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych źródeł energii, pochodzącej z wody, wiatru i słońca. Wirtualna elektrownia pozwala na zarządzanie nieograniczoną liczbą źródeł i instalacji odbiorczych. Ponadto, system dostarcza informacje o warunkach pogodowych, aktualnych parametrach i ograniczeniach technicznych infrastruktury, a także o bieżących danych handlowych oraz sygnałach cenowych z Towarowej Giełdy Energii i Rynku Bilansującego.

Potencjał wirtualnej elektrowni stale się powiększa – w październiku br. do systemu włączono elektrownie wodne Rożnów i Czchów, a jeszcze w tym roku dołączą m.in. farmy fotowoltaiczne Choszczno I i Choszczno II, elektrownie wiatrowe oraz elektrownie wodne z województw opolskiego i dolnośląskiego – wśród nich Pilchowice, Bobrowice, Nysa i Turawa.

Przedstawiciele Taurona wskazują, iż połączenie części rozproszonych źródeł w jeden spójny system zwiększa ich dyspozycyjność, a także poprawia jakość prognozowania i planowania produkcji energii – w efekcie wytwarzanie prądu w odnawialnych źródłach powinno być bardziej efektywne i dopasowane do potrzeb rynku.

Źródło: Polska Agencja Prasowa