Tesla stawia na cylindrowy kształt baterii i produkcję w USA

Amerykański producent samochodów Tesla wprowadza cylindrową baterię z ogniwem 4680, co potencjalnie może mu dać przewagę nad konkurencją z Azji, autonomię technologiczną oraz lepszy dostęp do amerykańskiego rynku zbytu.

fot. Pixabay



Cylindrowa bateria z ogniwem 4680 do samochodów Tesla jest zdaniem Financial Times (FT) ważnym krokiem dla Tesli, bo oznacza ona znaczny postęp technologiczny w stosunku do konkurencji nie tylko chińskiej, ale także japońskiej (Panasonic) oraz koreańskiej LG Energy, która produkuje w Polsce na wysoką skalę baterie do samochodów elektrycznych.



Dotychczas, jak zaznacza FT, Tesla musiała dokupić wiele elementów do swoich baterii właśnie od Panasonic i LG Energy. Lecz teraz optymalizując baterie z ogniwem 4680 Tesla może stać się szybciej niezależna od tych dostawców.



Niemiecki Tagesspiegel opublikował w lutym krytyczny artykuł na temat nowej baterii, która będzie naradzie produkowana tylko w USA, a nie w europejskiej fabryce Tesli w niemieckiej Grünheide, na co liczyli pierwotnie Niemcy. Powodem jest amerykańska ustawa, która uzależnia dopłaty do samochodów elektrycznych od faktu że będą się one składały z części wyprodukowanych w USA.



– Firma Tesla ma jednak problemy z uruchomieniem produkcji 4680 ogniw baterii w swoich fabrykach we Fremont w Kalifornii i Austin w Teksasie, co eksperci przypisują nowym i niesprawdzonym technologiom. Pod koniec stycznia producent samochodów elektrycznych ogłosił, że zainwestuje ponad 3,6 mld dolarów w rozbudowę swojego kompleksu Gigafactory w Nevadzie, aby zbudować dwie nowe fabryki – jedną do masowej produkcji długo opóźnionej elektrycznej ciężarówki Semi, a drugą do produkcji nowego ogniwa baterii 4680 – podaje Tagesspiegel.



Rynek amerykański jest najważniejszym rynkiem zbytu dla Tesli. Od października do grudnia 2022 roku firma Elona Muska kontrolowała około 58 procent amerykańskiego rynku samochodów elektrycznych. W porównaniu z ostatnim kwartałem 2021 roku spadek wyniósł 20 procent. Udział Tesli tylko w europejskim rynku samochodów elektrycznych wynosi w tym roku 15,4 procent – znacznie więcej niż w 2022 roku, kiedy to w styczniu i lutym wynosił on nieco poniżej 10 procent.



Tagesspiegel / Financial Times / Aleksandra Fedorska