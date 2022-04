Tesla otwiera największą fabrykę elektryków na świecie Alert

fot. pixabay.com

Elon Musk ogłosił, że Tesla rozpoczyna produkcję w nowej fabryce Giga Texas w Austin. Jest to największy zakład w USA pod względem wielkości, a po osiągnięciu maksymalnej zdolności produkcyjnej będzie również największą fabryką samochodów w kraju.

Tesla poinformowała, że do 2023 roku fabryka w Austin będzie produkować co najmniej 500 tys. pojazdów rocznie. Początkowo będą to hatchbacki (Model Y), w przyszłym roku do produkcji wejdzie pickup Cybetruck, a także nowa wersja samochodu sportowego Roadster i Tesla Semi.

– Model Y będzie linią o największej przepustowości na świecie. Jestem przekonany, że tak będzie. Pół miliona sztuk rocznie w jednej fabryce to największe tego typu przedsięwzięcie na skalę światową. Będzie to największa fabryka samochodów w USA – powiedział Elon Musk.

Po pełnym uruchomieniu fabryka w Austin, wraz z nowymi zakładami w Berlinie, Szanghaju i Fremont w Kalifornii, może dać firmie zdolność do produkcji około dwóch milionów pojazdów rocznie w ciągu najbliższych kilku lat. To ponad dwukrotnie więcej niż Tesla wyprodukowała w 2021 roku.

Forbes/Jędrzej Stachura