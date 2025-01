Tesla z problemami. Usterki i wezwania do serwisu

Tesla, firma należąca do Elona Muska, w ostatnich miesiącach zmaga się z szeregiem problemów technicznych i krytyką w różnych krajach. Teraz poinformowano właścicieli aż 239 tysięcy aut elektrycznych, że mogą oddać je do serwisu w związku z awarią oprogramowania.

Akcja Tesli dotyczy pojazdów Model 3 wyprodukowanych w latach 2024 i 2025, a także modeli S, X i Y z lat 2023–2025.

Błędy oprogramowania mogą powodować awarię kamer cofania. Niewielki odsetek wycofanych samochodów ma dodatkowo problem ze zwarciem w komputerach, co zwiększa ryzyko kolizji.

Problemy z niskim napięciem

Tesla rozpoczęła akcję po wykryciu problemu 21 listopada, kiedy to odnotowano wzrost liczby wymian komputerów samochodowych z powodu zwarć.

Agencja UPI podała w sobotę, że inżynierowie Tesli prowadzili dochodzenie w sprawie awarii od 26 listopada do 20 grudnia. W trakcie analiz stwierdzono m.in. niskie napięcie zasilania akumulatora, które w połączeniu z usterkami oprogramowania w wycofanych pojazdach oraz niższymi temperaturami na zewnątrz powodowało wzrost wtórnego napięcia prądu. Zjawisko to, zwane napięciem indukcyjnym, prowadziło do zwarć w dotkniętych nim elementach.

Do tej pory problem ten skutkował 887 zgłoszeniami gwarancyjnymi oraz 68 raportami. Jak informuje Tesla, nie otrzymała dotąd żadnych doniesień o kolizjach, obrażeniach lub ofiarach śmiertelnych związanych z tymi problemami.

Co piąta Tesla nie przechodzi kontroli w Niemczech

W Niemczech Tesla także zmagała się z falą krytyki. Dziennik „Handelsblatt” przywoływał wyniki raportu TÜV, organizacji zajmującej się inspekcjami technicznymi, wskazujące, że aż 20,6 procent samochodów tej marki nie przechodzi kontroli technicznej.

Najgorzej wypadł Model 3. 14,2 procent egzemplarzy nie przeszło pierwszego przeglądu po trzech latach użytkowania.

Główne problemy dotyczą zawieszenia osi, które nie jest dostosowane do ciężaru akumulatora, co prowadzi do jego szybszego zużycia. Eksperci z organizacji TÜV zwracali także uwagę na problem zużycia tarcz hamulcowych i awarii oświetlenia.

Sytuacja na polskim rynku

Mimo tych problemów Tesla wciąż utrzymuje wysoką wartość rynkową.

Na polskim rynku Tesla pozostaje liderem, choć rok 2024 zakończył się dla segmentu aut elektrycznych spadkiem sprzedaży. Jak podaje Samar, Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego, w Polsce zarejestrowano w minionym roku jedynie 16 563 nowe samochody elektryczne, co oznacza spadek o 3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Instytut podaje, że do tej sytuacji w dużej mierze przyczyniło się wstrzymanie dopłat do leasingu aut elektrycznych, co mocno wpłynęło na decyzje zakupowe.

Mimo tego Tesla sprzedała w Polsce 4461 samochodów, głównie modeli Y i 3, wyprzedzając Mercedesa (1640 sztuk) oraz Volvo (1265 sztuk).