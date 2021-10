TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze artykuły mijającego tygodnia Energetyka

TOP TYGODNIA BiznesAlert.pl

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (4-8.10.2021).

1. Wójcik: Jamał 2132, czyli jak Gazprom chce utrzymać panowanie na rynku gazu w Europie

W Petersburgu i w Singapurze (online) 17 września odbyło się 24 Walne Zgromadzenie organizacji International Business Congress ( IBC – Międzynarodowy Kongres Biznesu). Merytorycznie Walne było poświęcone tematowi „Wyzwania i szanse na rozwijających się rynkach energii w Azji”. Jednak ukryty sens to utrzymanie na wiele lat europejskiego rynku gazu dla Rosji. Pojawia się nawet termin 2132 roku – pisze Teresa Wójcik, współpracowniczka BiznesAlert.pl.

2. Steinhoff: Sytuacja PGG to efekt zaklinania rzeczywistości i słabej decyzyjności

Prezes Polskiej Grupy Górniczej (PGG) Tomasz Rogala w rozmowie z Business Insider powiedział, że spółka de facto „znajduje się w likwidacji”, pieniędzy wystarczy jej do końca roku, i niezbędna okaże się „finansowa kroplówka” ze strony państwa. – Do takiego stanu doprowadziły niechęć do podejmowania decyzji przez ostatnie 10-12 lat, zaklinanie rzeczywistości, nielikwidowanie kopalń, które powinny być poddane likwidacji, ze względu na wyjątkowo trudne warunki górniczo-geologiczne i wysokie koszty – ocenia były wicepremier Janusz Steinhoff.

3. Kloc: Energia staje się towarem luksusowym między innymi przez politykę klimatyczną

Wobec błyskawicznie rosnących cen energii, w Unii Europejskiej zrobiło się nerwowo. Oczywiście, Bruksela nie chce przyjąć do wiadomości, że jednym z powodów drożejącego prądu jest zbyt radykalna, pospieszna i kosztowna polityka klimatyczna – pisze Izabela Kloc poseł do Parlamentu Europejskiego, członek komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

4. Jakóbik: Ścieżka zdrowia zaczyna się od Turowa. Polska na celowniku kontratakuje

Spór prawny o Kopalnię Turów to dopiero początek ścieżki zdrowia sektora węglowego, na który chcą go wysłać krytycy z Czech, Niemiec oraz organizacji jak Greenpeace. Administracja polska znajdująca się na celowniku przechodzi do kontrofensywy i odsłania karty – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

5. Marszałkowski: Idzie zima zła, czyli jak Gazprom przygotowuje Rosję do mrozów

Rosja posiada jedne z największych na świecie magazynów gazu. Gazprom rokrocznie prowadzi intensywny proces zatłaczania gazu do podziemnych magazynów. Pomimo, iż w Europie nie uzupełnia swych magazynów, co niektórzy tłumaczą obecną, wysoką ceną surowca, to w Rosji zatłaczanie idzie pełną parą, a w założeniu ma zostać pobity zeszłoroczny rekord wypełnienia magazynów – pisze Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl.