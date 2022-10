TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (26-30.09.2022).

Top Tygodnia. Grafika: Presso.

1. Jakóbik: Terroryzm energetyczny Rosji może rozlać się na Polskę

Wyciek Nord Stream 2 oraz spadek ciśnienia Nord Stream 1 w koincydencji czasowej z uroczystością uruchomienia gazociągu Baltic Pipe to może być przypadek albo ciąg dalszy wykorzystania przez Rosjan energetyki do szantażu. W grę wchodzi także terroryzm energetyczny, na który Polacy muszą być przygotowani – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

2. Jakóbik: Czy Rosja sięgnęła po opcję atomową w energetyce?

– Jeżeli to Rosjanie są odpowiedzialni za uszkodzenie Nord Stream 1 i 2, to oznacza, że eskalacja ich wrogich działań w energetyce przechodzi w ostatnią fazę na progu gorącej wojny z Zachodem. To byłaby opcja atomowa nakazująca działać natychmiast – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

3. Bechtel: Polska może się stać centrum budowy atomu w regionie (ROZMOWA)

W związku z rosnącym zainteresowaniem energetyką jądrową na świecie, Polska ma szansę stać się centrum budowlanym dla elektrowni jądrowych w regionie, a co za tym idzie, zapotrzebowanie na polskich specjalistów w tej dziedzinie powinno także wzrosnąć – mówi Ahmet Tokpinar, wiceprezes Bechtel Power, w rozmowie z BiznesAlert.pl.

4. Menkiszak: Po wyciekach Nord Stream 1 i 2 może dojść do sabotażu Baltic Pipe

Od początku tygodnia pojawiają się kolejne informacje o problemach wycieku gazu przy nitkach Nord Stream1 i 2. W obecnej sytuacji rodzą się obawy czy nowo uruchomiony gazociąg Baltic Pipe nie stanie się kolejnym obiektem ataków. – W tej sytuacji jest bardzo prawdopodobne, że Rosja dokona też sabotażu przeciwko Baltic Pipe – twierdzi Marek Menkiszak z Ośrodka Studiów Wschodnich.

5. Fedorska: Czy Orlen przejmie Rafinerię Schwedt w Niemczech?

Naftoport w Gdańsku miałby siły przerobowe, aby odbierać ropę a następnie przesyłać ją przez ropociąg “Przyjaźń” aż do Schwedt. Niemcy przez wiele miesięcy nie chciały mówić o takiej ewentualności, bo zależność od Polski nie jest tam najlepiej widziana. Jednak sytuacja na Ukrainie zmusiła stronę niemiecką do działania – pisze Aleksandra Fedorska, redaktor BiznesAlert.pl.