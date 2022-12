TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (5-9.12.2022).

Top Tygodnia. Grafika: Presso.

1. Włostowski: Za chwilę możemy miec powtórkę z rozrywki ceny maksymalnej ropy z Rosji

Unia Europejska zgodziła się na cenę maksymalną dostaw ropy z Rosji. – Już niedługo czekać nas będzie powtórka z rozrywki, ponieważ limit ceny ma zostać znów zmieniony już w połowie stycznia, czyli za półtora miesiąca, a potem regularnie co dwa miesiące, aby dostosować go do sytuacji międzynarodowej – powiedział mecenas Tomasz Włostowski, partner zarządzający brukselskiej kancelarii EU STRATEGIES, w komentarzu dla BiznesAlert.pl.

2. Tepper: Niemcy ujawnić firm zarabiających na Nord Stream 2 nie chcieli, ale musieli

Patrycja Anna Tepper z Instytutu Zachodniego pisze o ujawnieniu listy firm zaangażowanych w budowę gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec. – Udostępnienie listy podmiotów nie nastąpiło dobrowolnie. Przewodniczący zarządu Fundacji Klimatycznej i zarazem były premier Meklemburgii, Erwin Sellering (SPD), walczył do końca o zachowanie “tajemnicy biznesowej” i “ochronę lokalnych firm przed linczem” – pisze w komentarzu dla BiznesAlert.pl.

3. Mielczarski: Czarny czwartek źródeł odnawialnych (ANALIZA)

Czarny czwartek OZE pokazał, że do wielu miliardów wydanych na rozwój odnawialnych źródeł energii trzeba będzie dodać dziesiątki miliardów strat z powodu braku energii elektrycznej, o ile nie utrzymamy dostatecznej wielkości dyspozycyjnych mocy wytwórczych, tylko jakich: Atom – może po 2035 roku? Gaz ziemny – skąd? Zostaje węgiel lub ciemność – pisze prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej.

4. Andrzejewska: Pionier elektryfikacji z USA ma dać bezpieczny atom Polsce

Wiemy już, że Westinghouse zapewni technologię pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Ten pionier elektryfikacji w USA przekonuje, że jego rozwiązanie jest najbezpieczniejsze – pisze Maria Andrzejewska, redaktor BiznesAlert.pl.

5. Kostka: Reaktor AP1000 od Westinghouse. Czy to dobry wybór?

Zaledwie parę miesięcy temu sen o polskim atomie był nadal niewyraźny, zamglony. Dzisiaj snem już nie jest – jest marzeniem. Różnica polega na tym, że choć nadal towarzyszy nam życzeniowe myślenie, to poczyniliśmy pewne działania ku jądrowej przyszłości. Jednym z najważniejszych kroków był wybór technologii, na której zamierzamy oprzeć nasze wejście w atom. Stanęło na reaktorach z Korei i USA. Jednak możliwe, że ta druga opcja nie jest tak dobra, jak sądzimy – pisze Jakub Kostka ze Stowarzyszenia „Z energią o prawie”.