TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Energetyka

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (1-5.05.2023).



Top Tygodnia. Grafika: Presso.

1. Tretyn: Taryfy dynamiczne na ratunek nadprodukcji OZE

Nowe rekordy produkcji energii z fotowoltaiki nie powinny już stanowić sensacji ani powodów do zdziwień. Z miesiąca na miesiąc przybywa nowych instalacji a więc rośnie również ich moc, tak samo jak ilość energii pochodzącej z tych instalacji. Należy również przywyknąć do ograniczania produkcji energii źródeł odnawialnych w miesiącach wiosenno-letnich. W kolejną niedzielę kwietnia z rzędu operator ograniczył produkcję energii z farm fotowoltaicznych – pisze Aleksander Tretyn, redaktor BiznesAlert.pl ze Stowarzyszenia „Z energią o prawie”. Odpowiedź to taryfy dynamiczne.

2. Wojczal: Kontrofensywa Ukrainy na terenie Rosji byłaby sukcesem militarnym, ale i ryzykiem politycznym (ROZMOWA)

– Atak Ukraińców na terytorium Rosji być może byłby korzystny, zaskakujący i wskazany na płaszczyźnie militarnej, ale na politycznej mógłby doprowadzić do odwrotnych skutków niż byśmy tego chcieli – mówi analityk Krzysztof Wojczal w rozmowie z BiznesAlert.pl.

3. Filiński: Ropa i paliwa tanieją na majówkę, ale mogą być dużo droższe w drugiej połowie roku

– Ceny paliw spadły na majówkę, ale co dalej? – zastanawia się Tomasz Filiński ze Świata Paliw w BiznesAlert.pl. – Szacunki nie jednej, lecz wielu renomowanych firm prognostycznych dopuszczają scenariusz znacznie wyższych cen ropy i paliw w drugiej połowie 2023 roku – ocenia.

4. Siemieniuk: Ukraina atakuje dronami logistykę Rosji przygotowując kontrofensywę

– Nasilające się ataki dywersyjne ze strony ukraińskich jednostek specjalnych na rosyjską logistykę zwiastują, że ukraińska kontrofensywa może ruszyć lada dzień – pisze Bartosz Siemieniuk, współpracownik BiznesAlert.pl.

5. Wójcik: Sakarya, czyli kurs Turcji na niezależność gazową (ANALIZA)

– Czy eksploatacja gazowego podmorskiego pola Sakarya może zapewnić niezależność Turcji? – zastanawia się Teresa Wójcik, redaktor BiznesAlert.pl.