TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

TOP TYGODNIA BiznesAlert.pl

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (19-23.10.2020).

1. Jakóbik: Atom i Trójmorze potrzebują pieniędzy. Koronawirus nie pomaga ich znaleźć

Amerykanie szukają pieniędzy na atom w Polsce. Trójmorze szuka pieniędzy na różne projekty, w tym energetyczne. Koronawirus nie ułatwia tych starań – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

2. Sekściński: PGNiG chce magazynować i dystrybuować wodór (ROZMOWA)

PGNIG ma duże kompetencje magazynowania i dystrybuowania gazu, również wodoru. Jednak badamy cały cykl, od produkcji zaczynając po wykorzystanie w transporcie, aby poznać cały łańcuch – mówi Arkadiusz Sekściński, wiceprezes PGNiG ds. Rozwoju, w rozmowie z BiznesAlert.pl.

3. Kloc: Bruksela wzięła metan na celownik

Komisja Europejska przedstawiła strategię metanową. Ma ona niewiele wspólnego z troską o klimat, nie mówiąc już o gospodarce. Uchyliła za to furtkę dla lobbystów promujących „ekologiczny” gaz z Nord Stream 2 – pisze Izabela Kloc, poseł do Parlamentu Europejskiego.

4. Perzyński: Jacinda Ardern pokazała jak walczyć o klimat i wygrywać wybory

Światu nie schodzi z ust nazwisko nowej-starej premier Nowej Zelandii. Jej Partia Pracy osiągnęła w zeszłotygodniowych wyborach imponujący wynik 49,1 procent poparcia, który pozwoli jej na samodzielne rządy. Jednym z głównych tematów kampanii były energetyka i środowisko, a Jacinda Ardern chce, by jej kraj dawał innym przykład transformacji – pisze Michał Perzyński, redaktor BiznesAlert.pl.

5. Sawicki: PGE wyda na transformację energetyczną więcej niż Polska na budowę atomu

19 października 2020 roku zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej przyjął strategię spółki do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku. Została ona zatwierdzona przez Radę Nadzorczą. Łączne planowane nakłady inwestycyjne w latach 2021-2030 wyniosą 75 mld złotych, z czego ok. 50 procent ma przypaść na rozwój odnawialnych źródeł energii. To więcej niż wartość całego programu budowy elektrowni jądrowych w Polsce, szacowany na 60-70 mld zł – wylicza Bartłomiej Sawicki, redaktor BiznesAlert.pl.