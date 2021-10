TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (27.09-1.10.2021).

1. Marszałkowski: Sieczin i Miller w jednym stali domu. Czy Nord Stream 2 wywoła nowy spór w Rosji?

Gazprom i Rosnieft to dwa największe koncerny energetyczne Rosji. Gazprom skupia się na wydobyciu gazu, a Rosnieft na wydobyciu ropy. Jednak ten drugi coraz śmielej planuje wejść w segment dotychczas opanowany przez koncern z Petersburga, co rodzi obawy kierownictwa Gazpromu. Czy Nord Stream 2 będzie zarzewiem nowego konfliktu pomiędzy prezesami-oligarchami? – zastanawia się Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl.

2. Opolska: Mamy do czynienia z trzecim kryzysem gazowym, ale gaz znów wygra z węglem

Według analityczki PKN Orlen na rynku gazu trwa kryzys porównywalny z tymi z 2006 i 2009 roku. Jednak ten trend może być krótkoterminowy. Premiuje produkcję energii z węgla, ale także nie na długo.

3. Koczan: W sprawie Turowa stoimy pod ścianą, z rewolwerem przystawionym do głowy

– Stoimy pod ścianą, z rewolwerem przystawionym do głowy. Dalsze przeciąganie negocjacji może tylko pogorszyć naszą sytuację – pisze dr Marcin Koczan z Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, o negocjacjach w sprawie Kopalni Turów między Polską a Czechami.

4. Jakóbik: Boom SMR-owy z atakiem na strategię energetyczną w tle

Boom na ogłoszenia firm polskich o zaangażowaniu w technologię małych reaktorów jądrowych nie powtórzy losu boomu łupkowego, jeżeli szybko pojawią się konkrety. W tle komunikatów na ten temat widać krytykę polityki ministerstwa klimatu i środowiska ze strony zwolenników OZE oraz węgla w Polsce. Oba bieguny sporu o strategię energetyczną są zjednoczone przeciwko jej twórcom – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

5. Myślecki: Polska musi przebudować energetykę z Niemcami. To jedyny realny sojusznik

– Naszą bramą na Zachód były, są i będą Niemcy. Znowu w ramach polityki transformacyjnym naszym obowiązkiem ludzi technologii oraz energii jest zrobienie wszystko, abyśmy wspólnie budowali. Oni muszą zrozumieć nasze problemy, a my musimy zrozumieć, że nie mamy innego realnego sojusznika, bo on jest obok – mówił prof. Wojciech Myślecki podczas Kongresu Energetycznego we Wrocławiu.