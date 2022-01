TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

TOP TYGODNIA BiznesAlert.pl

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (10-14.01.2022).

1. Fedorska: Niemiecki gazoport przegrywa z ekologami

Niemcy dotychczas nie zbudowały własnego gazoportu, więc nie ma możliwości bezpośredniego dostarczenia LNG do tego kraju. Sytuację naszego zachodniego sąsiada ratuje możliwość zakupu skroplonego gazu ziemnego przez belgijski gazoport Zeebrügge. Możliwy jest też import LNG przez Holandię. Gazoport w Rotterdamie, należący do firm Gasunie i Vopak, jest jednym z najważniejszych w Europie – pisze Aleksandra Fedorska, współpracownik BiznesAlert.pl.

2. Kochanowski: Mój Prąd 4.0 ma dać pieniądze na magazyny energii (ROZMOWA)

– Rozbuchany sektor fotowoltaiki na dachach spowodował problemy techniczne z odbiorem energii. W 2019 roku sygnalizowaliśmy, że tak to będzie wyglądało. Rząd zapowiada nowelizację, w której Mój Prąd 4.0 ma być dofinansowaniem magazynów energii. Zobaczymy w jakiej formule zostanie on wprowadzony i realizowany – mówi Krzysztof Kochanowski, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Izby Magazynów Energii i Elektromobilności, w rozmowie z BiznesAlert.pl.

3. Fedorska: Martwi żyją najdłużej, czyli jak kryzys gazowy w Niemczech sprzyja węglowi

Gaz jest technologią pomostową, która w założeniach niemieckiej Energiewende, ma zastąpić atom i węgiel, nim ostatecznie także zostanie wyeliminowany z systemu. Niemcy chcą bowiem docelowo pozyskiwać energię elektryczną wyłącznie z OZE. Odejście od gazu według nowego niemieckiego rządu ma się zacząć w 2040 roku i zakończyć w 2045 roku. To oznacza, że elektrownie gazowe w Niemczech mają jeszcze maksymalnie 23 lat aby się refinansować – pisze Aleksandra Fedorska, współpracownik BiznesAlert.pl.

4. Mielczarski: Jakie są prawdziwe przyczyny wzrostu cen energii elektrycznej?

Profesor dr hab. inż. Władysław Mielczarski przekonuje, że znaczne wzrosty cen energii elektrycznej na świecie wynikają z nierealnych założeń transformacji energetycznej, w których tania energia ze źródeł odnawialnych (OZE) miała doprowadzić do likwidacji kosztownych, bo opodatkowanych, elektrowni konwencjonalnych. – Tak się nie dzieje, ponieważ jest to wbrew prawom fizyki, co udowadniają ceny na rynku energii – pisze.

5. Jakóbik: Gra o nowy kontrakt Gazpromu w Polsce już ruszyła

– Rekordowe ceny gazu stały się okazją do publikacji coraz większej ilości artykułów, które mogą zostać użyte do promocji idei podpisania nowego kontraktu długoterminowego z Gazpromem – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.