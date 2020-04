TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (20.03-24.04.2020).

1. Jakóbik: Rosja apeluje o zbliżenie z Polską. Czy to skutek wojny cenowej na rynku ropy?

Minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej wykonuje umizgi względem Polski akurat wtedy, gdy ropa Arabii Saudyjskiej wypiera rosyjską. Czy Polska korzysta w ten sposób na wojnie cenowej na rynku ropy – zastanawia się Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

2. Baca-Pogorzelska: Górnicy kontra wicepremier. Dziś w samo południe

W stołecznym centrum Dialog wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin spotka się dziś z przedstawicielami związków zawodowych Polskiej Grupy Górniczej, która z powodu pandemii koronawirusa jest w złej sytuacji finansowej. Rozmowy będą trudne z kilku powodów – pisze Karolina Baca-Pogorzelska, współpracownik BiznesAlert.pl.

3. Baca-Pogorzelska: Więcej koronawirusa w kopalni Murcki-Staszic? Górnicy alarmują, spółka nie zaprzecza

Załoga kopalni należącej do Polskiej Grupy Górniczej zaalarmowała, że w ich zakładzie chorych na COVID-19 jest niemal dwa razy więcej niż wynika z danych oficjalnych – ma to być 13 a nie siedem osób. Państwowy właściciel przyznaje, że nie zna liczby chorych i pozostających na kwarantannie – pisze Karolina Baca-Pogorzelska, współpracownik BiznesAlert.pl.

4. Baca-Pogorzelska: Kolumbijski węgiel dla PGE

We wtorek wiadomość o wpłynięciu giganta do Portu Północnego obiegła polski Internet. Wiemy, kto kupił węgiel z Kolumbii. I wcale nie jest to tak dziwne, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka.– pisze Karolina Baca-Pogorzelska, współpracownik BiznesAlert.pl.

5. Jakóbik: Ujemna cena ropy, czyli taka, jaką wycenił koronawirus (ANALIZA)

Chwilowa cena ujemna ropy amerykańskiej to tylko incydent potwierdzający generalny trend na rynku, dlatego może się powtarzać. Pandemia koronawirusa sprawiła, że baryłek jest dużo więcej, niż potrzeba i dopiero korekta wydobycia podniesie cenę ropy. Nowe porozumienie naftowe może nie wystarczyć. Tempo odbicia będzie zależało natomiast od tego, jak szybko gospodarki odzyskają siłę – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.