TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (27-30.04.2020)

1. Baca-Pogorzelska: PGG zatrzymuje Kopalnię Murcki-Staszic po naszej publikacji

W ubiegłym tygodniu ujawniliśmy, że Polska Grupa Górnicza zaniża o połowę liczbę chorych na koronawirusa w swej katowickiej kopalni. Dziś fedrunek tego zakładu oraz Jankowic wstrzymano z powodu 70 chorych w obu zakładach, a górnicy ze Staszica opowiadają nam swoje dramatyczne historie – pisze Karolina Baca-Pogorzelska, współpracownik BiznesAlert.pl.

2. Marszałkowski: Ile naprawdę kosztuje ropa rosyjska? (ANALIZA)

– Kryzys cen ropy wpływa na każdego producenta ropy na świecie. Przy tej okazji poszczególne koncerny naftowe prześcigają się w zapewnieniach o tym, jak długo są w stanie wytrzymać. W przypadku wytrzymałości Rosji narosło wiele sprzecznych informacji. Jaka jest prawdziwa cena wydobycia ropy rosyjskiej? – zastanawia się Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl.

3. Marszałkowski: Po co budowniczemu Nord Stream 2 eskorta wojenna?

Statek Akademik Czerski, który od 9 lutego płynie z dalekowschodniego portu Nachodka, w ciągu kilku dni dotrze na Morze Bałtyckie. Jednostce towarzyszy zespół okrętów rosyjskiej marynarki wojennej. Dlaczego? – zastanawia się Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl.

4. Baca-Pogorzelska: Koronawirus uderzył w węgiel na całym świecie. Będzie gorzej

Kwietniowe raporty ekspertów z Argus Media nie pozostawiają złudzeń. Czarne złoto już w pierwszym kwartale odczuło skutki pandemii koronawirusa. Cen ujemnych znanych z sektora ropy nikt się nie spodziewa, ale skoro problemy zgłaszają nawet Rosjanie, to znaczy, że sytuacja jest poważna – pisze Karolina Baca-Pogorzelska, współpracownik BiznesAlert.pl.

5. Laskowski: Górnictwo w opałach. Część I: Przygotowanie przedpola

Kopalnie toną w węglu, a do portu wpływa największy węglowiec świata. Polski sektor węgla to dzisiaj pole bitwy ostrzeliwane artylerią dalekiego zasięgu, która ma przygotować przedpole do generalnego szturmu – pisze Andrzej Laskowski, współpracownik BiznesAlert.pl.