Zawistowski: TGE przeniesie doświadczenia z Polski na Litwę Energetyka

Piotr Zawistowski, prezes TGE / fot. TGE

Towarowa Giełda Energii ma wesprzeć budowę giełdy gazu na Litwie. Mówił o tym prezes TGE na konferencji GAZTERM 2020.

– Towarowa Giełda Energii została zaproszone do współpracy do budowy i rozwoju litewskiego rynku energii oraz gazu przez ministra energii Litwy. Musimy pamiętać, że to są procesy wymagające i długotrwałe. Musimy najpierw zainwestować w infrastrukturę, aby pojawiły się możliwości, a dopiero potem będzie powstawał rynek do handlu – tłumaczył prezes TGE Piotr Zawistowski.

Prezes Zawistowski przypomniał, że za 1,5 roku ma być gotowy Gazociąg Polska-Litwa (GIPL). Jego zdaniem jest to ostatni moment na budowę rynku. – Kiedy pojawi się możliwość rezerwacji GIPL, pojawi się także możliwość handlu – ocenił. – Po stronie polskiej jesteśmy przygotowani do zastosowania różnych instrumentów handlu. Należy obecnie przygotować taki mechanizm w państwach bałtyckich. Rozmawialiśmy na ten temat z ministrem energii Litwy, przedstawicielami giełd litewskich – wyliczał gość konferencji GAZTERM 2020.

– Spółki przyzwyczajone do standardów giełdowych musza mieć pewność, że gaz zostanie dostarczony i rozliczony finansowo, dlatego rozwiązania odbiegające od obecnych realiów nie pozwolą na przyciągniecie klientów. Dlatego musi to być budowa pełnego handlu giełdowego – zalecił Zawistowski.

Opracował Mariusz Marszałkowski