Wizja polskiej transformacji energetycznej kontra nowa rzeczywistość (RELACJA) Atom

16-17 listopada 2020 odbyła się 32. Konferencja Energetyczna EuroPower oraz 2. Kongres OZE Power. Wydarzenie stanowi platformę dyskusji na temat aktualnych wyzwań i trendów w sektorze energetycznym jak również rozwoju odnawialnych źródeł energii. Podczas spotkania, zorganizowanego w formule transmisji online, prawie pół tysiąca uczestników wysłuchało prezentacji oraz debat z udziałem przedstawicieli sektora.

Wyzwania transformacji energetycznej w Polsce

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał dr Leszek Juchniewicz, przewodniczący Rady Programowej EuroPower. Następnie głos zabrał Ireneusz Zyska, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. OZE w ministerstwie klimatu i środowiska. Debata inauguracyjna została poświęcona dyskusji na temat wyzwań i przebiegu transformacji polskiej energetyki w nowej rzeczywistości.

Kolejnym zagadnieniem analizowanym przez ekspertów były instrumenty finansowe wspierające proces neutralności klimatycznej. – 19 października PGE przedstawiła strategię zielonego zwrotu. Nasze uczestnictwo w UE postawiło nas przed faktem dokonanym, że właśnie teraz jest czas na dokonanie transformacji, albo polska energetyka przestanie istnieć. Już dzisiaj najwięcej pieniędzy wydajemy na uprawnienia do emisji CO2. Głównymi założeniami strategii PGE są sprawdzony scenariusz polegający na wydzieleniu aktywów węglowych do osobnego podmiotu, a do 2050 roku powinniśmy zbudować nową konwencjonalną podstawę energetyki, czyli atom, oraz cały sektor OZE. W latach 2026-2028 nasze moce wiatrowe w offshore będą w komercyjnym użyciu. Stawiamy na rozwój energetyki słonecznej i magazynowanie energii. Będziemy inwestować w ciepłownictwo i sieć dystrybucyjną. Chcemy, by jak największy udział w procesie inwestycyjnym wzięły polskie firmy – powiedział Paweł Strączyński, wiceprezes zarządu ds. finansowych w PGE.

W ramach paneli prelegenci poruszyli również takie kwestie jak dostosowanie infrastruktury do rozwoju energetyki rozproszonej, rola gazu w transformacji energetycznej, czynniki wpływające na rozwój farm fotowoltaicznych oraz proces cyfryzacji sektora energetycznego.

Drugiego dnia Konferencji uhonorowano laureatów Konkursu Liderzy Świata Energii. Ma on na celu popularyzację osób, które swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym przyczyniły się w Polsce do rozwoju rynku energetycznego, najciekawszych oferowanych produktów i rozwiązań a także do promocji polskiej myśli technicznej w zakresie energetyki. W ramach sześciu kategorii wyróżnieni zostali:

Marcin Chludziński, prezes zarządu, KGHM Polska Miedź w kategorii Manager Roku

PKP Energetyka w kategorii Projekt Roku

ATENDE w kategorii Dostawca Rozwiązań dla Sektora

Energa OZE w kategorii Innowacja Roku

Polska Grupa Biogazowa w kategorii Producent OZE Roku

Sun Investment Group w kategorii Zielona Energia dla Regionów

Podczas debat prelegenci skupili się na wyzwaniach i szansach dla sektora energii w erze smart konsumenta, rynku paliw alternatywnych w polskiej energetyce oraz bezpieczeństwie obiektów energetycznych. Omówione zostały również zagadnienia dotyczące integracji sektorowej energii w Polsce, realizacji wspólnego celu „zazielenienia” elektroenergetyki i wykorzystania wodoru w dekarbonizacji i integracji sektorów.

Konferencja została zrealizowana w ramach działalności firmy MMC Polska.

MMC Polska