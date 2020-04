Transport & Environment: Samochody elektryczne są trzy razy bardziej ekologiczne od konwencjonalnych Alert

Brukselska organizacja Transport & Environment (T&E) zbadała ekologiczność samochodów elektrycznych na przykładzie Life Cycle Assessment (LCA), czyli oddziaływania produktu technologii EV na środowisko. Analitycy skupili się na emisji CO2. T&E wskazuje wprost – samochody na prąd są bardziej ekologiczne od konwencjonalnych.

Scenariusze ekologiczne

Według ekspertów T&E samochody elektryczne są bardziej ekologiczne od samochodów bazujących na silnikach dieslowych oraz benzynowych. Wyniki są takie same dla wszystkich przeanalizowanych scenariuszy. Produkcja, jak i użytkowanie samochodu elektrycznego są bardziej przyjazne dla środowiska nawet w krajach, których miks energetyczny jest oparty o zasoby węgla. Tutaj EV są o 30 procent bardziej ekologiczne. W Szwecji nawet o około 80 procent. Poniższy wykres przedstawia szczegółowe dane.

T&E wskazuje ponadto, że samochody elektryczne spłacają swój „dług emisyjny”, powstały podczas produkcji baterii, już po ponad roku funkcjonowania, zapobiegając wydzielaniu około 30 ton dwutlenku węgla w porównaniu z samochodem z konwencjonalnym silnikiem. Samochody elektryczne, które pokonują na co dzień długie trasy (np. w usługach typu Uber czy carsharing), zapobiegają emisji CO2 na poziomie 85 ton w ciągu całego okresu użytkowania.

Analitycy podkreślają, że analiza analizie nie jest równa i poziom szkodliwości EV powinien być badany dla konkretnych modeli sprzedawanych w danym roku. Wiele ekspertyz jest tworzonych na nieaktualnych danych. Dla przykładu przeanalizowane zostało LCA dla samochodów sprzedawanych w 2020 roku. Przeciętny samochód elektryczny w UE emituje w sumie około 90 g CO2e/km w trakcie swojej eksploatacji. Samochód z silnikiem diesla emituje 234 gCO2e/km, a z benzynowym – 253 gCO2e/km. W całym okresie „życia” samochodu, emisje wynoszą odpowiednio 20 ton, 53 tony i 57 tony CO2. Reasumując, samochody elektryczne sprzedawane w 2020 roku emitują ok. 2,7 razy mniej dwutlenku węgla niż konwencjonalny pojazd.

Zbadana została emisyjność samochodu elektrycznego w różnych scenariuszach. W najgorszym przypadku, w którym akumulator jest wyprodukowanych w Chinach, a samochód docelowo będzie użytkowany np. w Polsce – emisja takiego pojazdu EV wrasta do 41 ton (182 gCO2e/km). Nawet w takiej sytuacji samochód EV jest bardziej ekologiczny, tj. o 22 procent w porównaniu do samochodu dieslowego i o 28 procent do samochodu benzynowego.

Źródło: Transport & Environment