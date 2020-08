Kuffel: UHV, czyli sieci ultrawysokiego napięcia z Chin potrzebne Polsce Energetyka

Nie od dzisiaj wiadomo, że Chiny są prekursorem nowych technologii, w tym również tych z energetyki. Ostatnie doniesienia z Państwa Środka tylko to potwierdzają. Chodzi o tak zwane UHV: ultra-high voltage power lines, czyli linii przesyłowych o ultra wysokim napięciu, sięgającym 1100 kV, których Polska może potrzebować do ujarzmienia offshore w Polsce – pisze Magdalena Kuffel, współpracownik BiznesAlert.pl.

Ujarzmić OZE

Linie typu UHV są jednym z głównych inwestycji chińskiej infrastruktury energetycznej, gdyż mają one większą zdolność przesyłową i mniejsze straty w porównaniu ze zwykłymi liniami (a należy pamiętać, że Chiny to duży i rozległy kraj). Inwestycje te są realizowane zgodnie z decyzją Krajowej Administracji Energetycznej z września ubiegłego roku, która zatwierdziła 12 projektów przesyłu UHV, których celem jest doprowadzenie energii elektrycznej wytwarzanej przez źródła odnawialne w zachodnich Chinach do regionów wschodnich i centralnych.

Jeden z tego typu projektów został zakończony na początku czerwca bieżącego roku. Projekt liniii UHV (o długości ponad 1500 km i wartości 22,6 miliarda juanów (3,17 miliarda dolarów)), jest pierwszym, który ma służyć wyłącznie przesyłowi bezemisyjnej energii elektrycznej, która pozwoli na rozwój większej ilości Odnawialnych Źródeł Energii w prowincjach Qinghai i Gansu (wschodnia część kraju) i dostawy do prowincji Henan w środkowych Chinach.

Udostępnienie tej linii wyłącznie na potrzeby źródeł bezemisyjnych może pomóc Chinom osiągnąć dwa cele jednocześnie: z jednej strony przyczyni się zwiększeniu zużycia energii odnawialnej, a z drugiej zmniejszy okresy bezczynności mocy wytwórczych, tworząc tym samym ponad 10 tysięcy miejsc pracy i generując ponad 200 miliardów juanów zysku rocznie.

Nie tylko OZE

Ponadto, Chiny uruchomiły na początku lipca najdłuższą na świecie linię przesyłową typu UHV, łączącą zachodni region Xinjiang i wschodnią prowincję Anhui. Projekt ma pomóc zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na moc w uprzemysłowionych regionach wschodnich i zmniejszyć ilość marnowanej energii elektrycznej na Zachodzie. Linia przesyłowa, o której mowa, ma długość 3324 km i będzie przesyłać 66 miliardów kilowatogodzin (kWh) energii elektrycznej rocznie. Większość energii elektrycznej przesyłanej nią będzie pochodzić, w tym przypadku nie z OZE, ale z Elektrowni Zhundong opalanej węglem.

Długodystansowe linie o ultra wysokim napięciu są częścią tzw. chińskiego planu stymulującego, mającego ożywić gospodarkę po pandemii koronawirusa. Projekty UHV mogą zużyć 13 procent z 205 miliardów dolarów, które Chiny prawdopodobnie wydadzą w tym roku na „nową infrastrukturę”, według raporu opublikowanego przez BloombergNEF.

UHV w Polsce potrzebne od zaraz

Pierwsze projekty pilotażowe sieci o ultra wysokim napięciu były realizowane w Europie jeszcze w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. W tej chwili europejskie kable o najwyższym napięciu to 600 kV i są położone przede wszystkim na dnie Morza Bałtyckiego i doprowadzają energię z farm wiatrowych do lądowych centrów zużycia.

Mimo, iż linie elektryczne o napięciu podobnym do chińskich UHV nie są na razie spotykane w Europie, w latach 80-tych XX wieku Polska była częścią projektu, na podstawie którego powstał układ przesyłowy o napięciu 750 kV. Pięć państw bloku RWPG (Związek Sowiecki, Węgry, Polska, Czechosłowacja i Niemiecka Republika Demokratyczna) podpisało w 1979 roku wielostronne porozumienie o budowie sieci bardzo wysokiego napięcia. Polska linia miała zapewnić moc rezerwową na poczet dostaw energii elektrycznej ze Związku Sowieckiego do Węgier. W 1981 roku została zatwierdzona budowa odcinka Rzeszów Widełka – Elektrownia Chmielnicki, a już cztery lata później (w 1985 roku), linia została przekazana do eksploatacji. Linia nie jest eksploatowana od 1993 roku. Jej ponowne uruchomienie nie jest jednak sprawą prostą, ze względu na fakt, iż ukraiński system elektroenergetyczny nie należy do UCTE (do którego Polska należy od 1995 roku). Ponowne użycie sieci jest omawiane już od 2006 roku, ale dotąd linia pozostaje w swoistym „stanie uśpienia”.

Podsumowując, na ten moment w Europie nie ma sieci odpowiadającej chińskiej UHV. Inwestycja w infrastrukturę tego typu zgodnie z chińskim wzorem mogłaby być jednym z głównych ogniw łańcucha rozwoju OZE. Polska, podobnie jak Niemcy, charakteryzuje się dużym potencjałem energetyki tego rodzaju na północy kraju. Chodzi w obu przypadkach o farmy wiatrowe na morzu. Największa konsumpcja w obu przypadkach znajduje się na południu kraju. Transport energii z możliwie jak najmniejszymi stratami będzie jeszcze bardziej istotny podczas stopniowego wyłączania elektrowni węglowych w Polsce na północnym-zachodzie, w województwie dolnośląskim, będącym ważnym ośrodkiem przemysłowym. Polska północna jest obecnie połączona z południową częścią kraju za pomocą sieci o napięciu 380/400 kV (rysunek 3.). Nie jest to sieć o niskim napięciu, jednak ewentualna budowa sieci UHV z pewnością przyczyniłaby się do jeszcze szybszego rozwoju morskich elektrowni wiatrowych, szczególnie w przypadku “zarezerowania” jej części wyłącznie na transport zielonej energii – jak w Chinach ba szlaku Qinghai/Gansu – Henan.