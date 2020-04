Raport: Układ o dostawach LNG z USA przez Polskę na Ukrainę czeka na modernizację polskiej infrastruktury Alert

88. dostawa LNG do terminalu w Świnoujściu. Fot. Polskie LNG

– Pomimo wzrostu dostaw LNG z USA do UE, Rosja dostarczała Europie więcej błękitnego paliwa niż Amerykanie w każdym miesiącu 2019 roku. Starała się utrzymać udziały na tym rynku, uzupełniając dostawy gazociągami i rosnącą podażą LNG – wynika z raportu Komisji Europejskiej o rynku gazu ziemnego z 2019 roku. – Aby zwiększyć import gazu z Zachodu, Polska musi również zmodernizować infrastrukturę przesyłową na południu kraju. Realizacja tych planów umożliwi Ukrainie import większego wolumenu gazu pochodzącego z LNG importowanego do Polski – czytamy w dokumencie.



USA rzucają wyzwanie Rosji i Katarowi w Europie

Z raportu Komisji Europejskiej o rynku gazu ziemnego w 2019 roku wynika, że import błękitnego paliwa netto wzrósł o osiem procent w czwartym kwartale 2019 roku, czyli o 8,1 mld m sześc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dostawy gazu z Rosji stanowiły 39 procent całego importu gazu spoza Unii Europejskiej. LNG stało się drugim źródłem gazu w UE, odpowiadając za 28 procent całego importu w zeszłym roku. Trzeci kierunek to Norwegia. Import LNG w czwartym kwartale 2019 roku wzrósł o 42 procent rok do roku. USA zostały zaś największym źródłem LNG w tym kwartale, pokrywając 25 procent jego importu na kontynent. Był to udział dwa razy większy niż w poprzednim kwartale. Katar spadł na drugie miejsce pod względem wielkości dostaw LNG do UE, a jego udział rynkowy spadł do 23 procent. Jest to wynik najniższy od pięciu latach. Rosja zajęła trzecie miejsce z udziałem w wysokości 19 procent. Katar był największym źródłem gazu docierającego do Polski, pokrywając 70 procent importu.

Ukraina a kraje Europy Środkowo – Wschodniej

W czwartym kwartale 2019 roku podobnie jak w poprzednich latach, spadł import gazu rosyjskiego przez Ukrainę do krajów UE. W czwartym kwartale 2019 roku, całkowity import gazu z Polski, Słowacji i Węgier na Ukrainę wyniósł 2,2 mld m sześc., notując spadek z 5,3 mld m sześć. w porównaniu z analogicznego okresu zeszłego roku.

W czwartym kwartale 2019 roku, gaz importowany z zachodu na Ukrainę przepływał głównie przez Słowację w ilości 1,6 mld m sześc., a z Węgier i Polski jego wolumen wyniósł odpowiednio 0,4 mld i 0,2 mld m sześc. W całym zeszłym roku całkowity import gazu na Ukrainę poprzez te kraje wyniósł 12 mld m sześc., w porównaniu z 9,4 mld m sześc. w 2018 roku. Ukraina importowała 7,5 mld m sześc. gazu ze Słowacji, 3,2 mld m sześc. z Węgier i 1,3 mld m sześc. z Polski. W raporcie można przeczytać, że ten wynik jest skutkiem ryzyka wygaśnięcia umowy przesyłowej między Ukrainą i Rosją, które spowodowało, że Ukraińcy zwiększyli import z Zachodu.

Ukraina może importować więcej gazu przez Polskę

Komisja Europejska przypomina, że operator systemu przesyłowego gazu na Ukrainie Ukrtransgaz, zakończył modernizację tłoczni Komarno w obwodzie lwowskim, która jest częścią połączenia ukraińsko-polskiego. Ta modernizacja zwiększa zdolność ukraińskiego systemu przesyłowego do odbioru paliwa z Polski do 6,6 mld m sześc. rocznie. Dzięki tej modernizacji powstała możliwość przesyłu gazu w obu kierunkach.

Wydajność projektowa zmodernizowanego odcinka rurociągu wynosi 15 mln m sześc. dziennie w kierunku wschód-zachód i 18 mln m sześć. dziennie w kierunku zachód-wschód. – Aby zwiększyć import gazu z Zachodu, Polska musi również zmodernizować infrastrukturę przesyłową na południu kraju. Realizacja tych planów umożliwi Ukrainie import większego wolumenu gazu pochodzącego z LNG importowanego do Polski – podaje Komisja w raporcie.

Bartłomiej Sawicki