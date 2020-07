Ukraińska giełda energii jest gotowa na liberalizację rynku gazu Alert

fot. Pixabay

Ukraińska giełda energii (UEEX) przygotowuje się na nowe wyzwania reformy rynku gazu na Ukrainie. Pierwszym efektem będzie wdrożenie innowacyjnych instrumentów handlu krótkoterminowego na zasadzie ciągłej – o planach giełdy mówił prezes UEEX Oleksij Dubowski w rozmowie z ICIS.

Nowe wyzwania giełdy

Po zniesieniu obowiązku świadczenia usług publicznych (PSO) przez Naftogaz od pierwszego sierpnia, handel lokalny na giełdach będzie znacznie bardziej atrakcyjną formą sprzedaży gazu do odbiorców indywidualnych. Szacuje się, że zaspokojenie zapotrzebowania wymaga około ośmiu miliardów metrów sześc. gazu rocznie.

W ostatnim półroczu zostało odnotowany osiemnastokrotny wzrost obrotu gazem na giełdzie, do 0,7 mld m sześc. Zwiększyła się również liczba handlujących z 211 do 337 w stosunku do pierwszego półrocza 2019 roku.

Wzrost ma związek z wejściem na parkiet dystrybutorów gazu oraz większą aktywnością Naftogazu, który odpowiada za połowę ruchu na giełdzie.

Dubowski powiedział, że UEEX weźmie udział w badaniu najlepszego modelu prawnego rozliczania transakcji spotowych i fizycznych.

– Będziemy także mogli współpracować z wiodącymi giełdami europejskimi, biorąc pod uwagę kierunek integracji z rynkiem energii.

UEEX współpracuje również z organem regulacyjnym NERC w celu spełnienia wymogów przejrzystości zgodnie z podobnymi procedurami sprawozdawczymi, jak te określone w rozporządzeniu unijnym w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT).

– Z naszego punktu widzenia, fundamentem jest rozwój rynku giełd spot, a następnie fizycznych kontraktów terminowych na tworzenie wewnętrznych punktów odniesienia – powiedział na zakończenie.

ICIS/Mariusz Marszałkowski