Ukraina też będzie mieć strategię wodorową. Naftogaz i Energoatom robią pierwszy krok Alert

Energoatom i Naftogaz podpisują list intencyjny o wodorze. Fot. Naftogaz

Naftogaz i Energoatom zamierzają razem stworzyć strategię wodorową. Podpisały w tej sprawie memorandum. Regionalna Spółka Gazowa zamierza testować mieszanie gazu z wodorem w październiku.

Naftogaz i Energoatom podpisały list intencyjny o woli rozwoju produkcji wodoru a także jego magazynowania. To podstawa do podjęcia współpracy strategicznej i dążenia do neutralności klimatycznej Ukrainy w 2050 roku zgodnie z celami porozumienia klimatycznego z Paryża. Naftogaz działa w sektorze gazowym, który może zapewnić tzw. niebieski wodór z gazu. Energoatom to spółka z sektora jądrowego, z którego może pochodzić tzw. fioletowy wodór.

Według informacji BiznesAlert.pl Regionalna Spółka Gazowa działająca na Ukrainie podjęła się już testów mieszania wodoru z gazem w gazociągach na Ukrainie. Ma przedstawić pierwsze wyniki tych prac w październiku tego roku.

Naftogaz/Wojciech Jakóbik