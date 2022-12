Unia Europejska osiągnęła najniższy poziom emisji CO2 od 30 lat Alert

Think tank The Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) przedstawił raport, z którego wynika, że emisje CO2 i zużycie węgla w Unii Europejskiej spadają trzeci miesiąc z rzędu. Tym samym Wspólnota osiągnęła najniższy poziom emisji od 30 lat.

Komin w Elektrowni Kozienice. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

CREA podaje, że w listopadzie Unia Europejska odnotowała najniższy poziom emisji CO2 od co najmniej 30 lat. Udało się tego dokonać między innymi poprzez ograniczenie zużycia gazu w przemyśle i energii elektrycznej w budynkach. – Redukcja emisji jest spowodowana wpływem wysokich cen na popyt, w połączeniu ze wzrostem produkcji energii wiatrowej i słonecznej. W sektorze energetycznym zarówno energia węglowa, jak i gazowa spadły w listopadzie rok do roku – czytamy.

Według analizy think tanku, warunki pogodowe przyczyniły się do zmniejszenia zapotrzebowania na gaz o 10 procent poza sektorem energetycznym, podczas gdy rzeczywiste zapotrzebowanie spadło o 26 procent. – W energetyce łagodniejsze temperatury mogą stanowić 4 z 12 procent spadku popytu. Innymi słowy, około jedna trzecia spadku zapotrzebowania na gaz i moc wynikała z łagodniejszej pogody niż w 2021 roku – tłumaczy CREA.

Z raportu wynika, że zapotrzebowanie na gaz spadło o 20 procent, natomiast na energię elektryczną o 10 procent rok do roku. – Wysokie ceny energii powodują zmniejszenie popytu. Instytucje oszczędzają energię np. poprzez obniżenie temperatury wewnątrz budynków – czytamy.

Co ciekawe, w Polsce, Czechach, Finlandii, Szwecji i Holandii nie został odnotowany wzrost produkcji z czystej energii. Spadła natomiast produkcja energii z paliw kopalnych.

Energy&CleanAir/Jędrzej Stachura