Zapowiada się rewolucja w ładowaniu sprzętu. Jest data wprowadzenia jednolitych kabli w Europie Alert

Unia Europejska zdecydowała się na wprowadzenie jednego, standardowego kabla do ładowania. Nowe telefony komórkowe sprzedawane w Europie będą musiały mieć jednolite wejścia do 2024 końca roku, a nowe laptopy do wiosny 2026 roku.

Kabel USB C ma być jedynym dopuszczonym do sprzętu elektronicznego w UE. Źródło: Flickr

Jednolite kable do ładowania

– W Unii Europejskiej użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów mają średnio trzy kable do ładowania, ale używają tylko dwóch. Stwarza to niepotrzebne odpady elektroniczne – stwierdzili posłowie do Parlamentu Europejskiego. Teraz z kolei ministrowie środowiska zatwierdzili dyrektywę zawierającą wytyczne w sprawie wprowadzenia jednego, standardowego kabla do ładowania. Oznacza to, że telefony komórkowe, tablety i aparaty fotograficzne sprzedawane w UE muszą mieć połączenie USB-C najpóźniej do końca 2024 roku, a laptopy do wiosny 2026 roku.

Rozporządzenie to ma na celu zapewnienie możliwości ładowania dużej liczby małych urządzeń elektronicznych za pomocą tego samego kabla, odciążając w ten sposób konsumentów i środowisko. Według Rady w 2020 roku w Europie sprzedano około 420 milionów ładowarek; użytkownicy posiadają średnio trzy takie urządzenia, ale regularnie używają tylko dwóch. Według obliczeń tworzy to 11 tysięcy ton odpadów elektronicznych. Nowy standard ma odciążyć konsumentów z niepotrzebnych wydatków nawet o 250 mln euro rocznie. Do końca 2024 roku powinny też istnieć jednolite standardy ładowania bezprzewodowego.

Dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym. Państwa członkowskie mają następnie 12 miesięcy na wdrożenie dyrektywy w prawie krajowym i kolejne 12 miesięcy na jej zastosowanie. Nie ma obowiązku modernizacji produktów, które do tego czasu zostały wprowadzone na rynek.

Frankfurter Allgemeine Zeitung/Michał Perzyński